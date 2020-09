Trpišovský slaví ligovou výhru č. 100! Pořád si připadám jako začátečník

Do první ligy vstupoval teprve v létě 2015, už teď si ale připisuje výhru číslo 100. Za pouhých 165 zápasů... „Přijde mi to neuvěřitelné. Furt říkám, že nám připadá, že v lize stále začínáme,“ kroutí hlavou nad rychle dosaženou vysokou metou kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Přišlo to v utkání se Slováckem. Výhra 3:0 i s devíti náhradníky, v pozměněném rozestavení, před odvetou play off Ligy mistrů... Výhra číslo sto pro Jindřicha Trpišovského.

Do první ligy ho v létě 2015 vytahoval z Viktorie Žižkov Slovan Liberec. Tam strávil dva a půl roku a zvítězil v 36 ligových zápasech.

Ve Slavii už je podobně dlouho, od prosince 2017, lehce přes dva a půl roku. A nastřádal tu už 64 vítězství.

„Dozvěděl jsem se to teprve den před utkáním, že je tu tahle možnost. Úplně mě to zarazilo a sám jsem to začal přepočítávat, jestli to tak opravdu je. V první chvíli jsem si myslel, že si ze mě dělají srandu. Vždyť za sebou máme v lize teprve pět sezon. Když vezmu, kde jsme byli pře pár lety... Já se chtěl dožít aspoň jednoho ligového zápasu, vůbec stovka odkoučovaných utkání už mi přišla jako obrovské číslo. A teď sto výher... Zní to neuvěřitelně,“ nechápe Jindřich Trpišovský.

Svůj účet otevřel v červenci 2015 hned ve svém prvním ligovém zápase. Slovan Liberec-Mladá Boleslav 4:2, za domácí skórovali Marek Bakoš, Ondřej Švejdík, Lukáš Bartošák a taky Josef Šural. Dej mu pánbůh věčnou slávu...

Teď už se s výhrami dostal mezi stovkaře. Těm vládne se 159 úspěšnými utkáními Petr Rada, o dvě vítězství míň má Karel Jarolím, trojku uzavírá se 153 Petr Uličný.