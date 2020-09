iSport podcast LIVE: Má Kozel ještě Baníku co dát? Proč jeho éra drhne?

Už tři čtvrtě roku se Baník vydává novou cestou pod trenérem Lubošem Kozlem. Za tu dobu ale vyhrál jen ve čtyřech ligových zápasech ze dvaceti a ani herně není na ostravském týmu vidět slibovaný posun. Nakolik je to vinou hráčů, trenéra Luboše Kozla, či případně vedení Baníku? Má ještě kouč klubu co dát a co Ostravě chybí, aby dokázala hrát Kozlův styl hry? Jak přijímá nové podněty kabina a proč nedostávají větší prostor mladší hráči? Proč celá nová ostravská éra drhne?