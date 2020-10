Guľa: Ultimata nepotřebuju. Výkon byl nedostatečný, dobré jen mikrověci

Prožívá nejtěžší období od příchodu do Plzně. Adrian Guľa neprovedl Viktorii úskalími evropských kvalifikací. Čtvrteční pád v play off o Evropskou ligu se podepsal na výkonu mužstva v Olomouci. Nerozhodný výsledek 2:2 znamená, že Plzeň ztrácí na vedoucí Spartu už pět bodů. Slovenský kouč prý navíc dostal od vedení ultimatum, že na konci podzimu musí být přisátý blízko špici tabulky. Jinak… „Takové informace nemám. Jsem trenér, chci být v tabulce co nejvýše, a z mužstva dostat maximum potenciálu. Nepotřebuji žádná ultimata, potřebuju mužstvo posunout,“ pravil Guľa.

Byla rozhodujícím momentem zápasu neproměněná tutovka Zdeňka Ondráška za stavu 2:1?

„Ano, s tím lze souhlasit. Náš výkon byl nedostatečný.“

Souvisela s nepřesvědčivým výkonem i porážka s Beer Ševou v play off o Evropskou ligy?

„Je to součást sportu. Není umění trénovat ve chvíli, kdy všechno vyhráváte, ale umění je udělat maximum pro tým, když se něco nepovede. Jsem rád za zpětnou vazbu od realizačního týmu i samotných hráčů. Byli jsme na hotelu, měli jsme dostatek času vést otevřené debaty. Je to jedna z cest, jak zrychlit náš progres. Ve čtvrtek se nám nepodařilo postoupit, nesplnili jsme první cíl a tím pádem nám zůstává „jen“ domácí soutěž. Nicméně velmi podstatná, stejně tak český pohár. Je potřeba věci nechat plynout navzdory bolesti, kterou jsme zažili. Pokud mám mít úplně totální nadhled, tak pozitivní mikrověci byly z toho pohledu, že jsme dostali gól a průběh zápasu otočili. Navíc následovala zmiňovaná tutovka na 3:1… Čeká nás ještě hodně práce. Z naší strany nešlo o topový výkon.“

Schází vám větší kontrola nad vývojem utkání? V Olomouci jste vedli, ale inkasujete z brejkové situace…

„Ano, máte pravdu. Chybí mi větší kontrola nejen v situaci, kdy vedeme. Nemáme lehkost, přesnost, timingové věci. Nicméně je to přirozené. Fotbal děláme delší dobu a víme, že takové věci po obrovském zklamání mohou nastat. Ale očekávám, že hráči se s tím dovedou popasovat mnohem rychleji a že se budeme opírat o silné stránky naší hry. To se ale dnes nestalo. Zápas jsme nekontrolovali ani při vedení 2:1, ani při vstupu do druhého poločasu.“

V soutěžních zápasech nové sezony čekáte na první duel s čistým kontem. Je to velký problém?

„Ano. Pokud chcete, aby šlo sebevědomí nahoru, potřebuje odehrát zápas s nulou. V Beer Ševě jsme nedali ani jednu branku, dnes pouze dvě. Na to, že chceme hrát ofenzivně, je to málo. Šance jsme měli. Ovšem také musíme zohledňovat sportovní formu soupeře, který hrál velmi intenzivně. Nicméně Olomouc jsme pustili do velkých šancí, mnohé z nich zachránil Aleš Hruška. Stabilita v obranné činnosti je momentálně nedostatečná. Pak nemůžeme vyhrávat zápasy, které se lámou v detailech.“

Vítáte reprezentační přestávku?

„Jednoznačně. Kluci si mohou konečně odskočit za rodinami, odpočinou si a mohou lépe strávit náš první neúspěch. Pauzu potřebujeme nejen z psychického hlediska, ale i z kondičního. Taháme utkání ve velkém fyzickém i emočním vypětí. Dlouho jsme byli v jednom hotelu, v neustále stejných prostorech. Snad nám pauza přijde vhod a vrátíme se o mnoho silnější.“

Prý jste od vedení klubu dostal ultimatum, že musíte být na konci podzimní části co nejblíže prvnímu místu. Sedí to?

„Takové informace nemám. Jsem trenér, chci být v tabulce co nejvýše, a z mužstva dostat maximum potenciálu. Nepotřebuji žádná ultimata, potřebuju mužstvo posunout.“