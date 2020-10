Nezmar o Slavii: LM je pro české kluby sen. S Trpišovským ještě nemluvil

Ten pokutový kop vyvolal spoustu emocí. Slávisté v Dánsku cítili ohromnou křivdu, konečnou porážku 1:4 a vyřazení z nejprestižnější evropské soutěže kousali těžce. Slovinský sudí Damir Skomina proti nim po zásahu VAR nechal opakovat penaltu, kterou Ondřej Kolář nejprve chytil. Jenže co naplat, pravidla jsou neúprosná… Brankář sešívaných se hnul z čáry předčasně a na druhý pokus pak už nestačil.

„Ale Koli se na té lajně opravdu snažil být. Pro Slavii je to vážně kruté,“ pousmál se hořce Nezmar. Pražané doplatili i na to, že pravidlo se před rokem zpřísnilo. „Já jsem si hned vzpomněl na Petra Čecha na vítězném EURU jednadvacítek. Se svými dvěma metry tehdy udělal dva kroky dopředu a pro střelce už tam skoro nebylo místo,“ doplnil bývalý klíčový muž Slavie, že gólmani si při penaltách dříve mohli počínat jinak.

Ale Slavia podle Nezmara nemusí být smutná, že se do Ligy mistrů letos neprobojovala. „Myslím si, že je úspěch, že máme tři kluby ve skupině Evropské ligy, vzhledem k tomu, v jakém rozpoložení jako český fotbal aktuálně jsme. Ligu mistrů házím do kategorie sen, aby to byl reálný cíl, na to tady nejsme nastavení. Jde jen o to, jak jsou ve Slavii schopni tohle přijmout a nastavit v tomto ohledu své fungování,“ podotkl.

Po konci v Edenu si teď užívá více volnějšího času, podle svých slov alespoň stihl obejít různé lékaře, což v nabitém programu posledních let zanedbával.

Ke svému rozchodu se Slavií už se příliš vracet nechtěl. „Není to věc, kterou bych chtěl rozebírat. V nějakém momentu to trochu přestalo ladit. Pak jsme zjistili, že bude lepší, když se vzájemně přestaneme trápit. Na mém konci jsme se dohodli, jsem rád, že to proběhlo normálně,“ prohlásil Nezmar.

A zároveň přiznal, že v kontaktu s bývalými parťáky aktuálně není, třeba s koučem Trpišovským naposledy mluvil těsně před tím, než skončil.

