Tvrdík odtajnil Prymulovy černé scénáře: Horší než nepostup do LM!

Uzamčení FORTUNA:LIGY, od pondělí minimálně na čtrnáct dní, se nelíbí žádnému z profesionálních klubů. Dokonce je údajně na ministerstvu zdravotnictví připravená jakasi katastrofická vize, černočerný scénář, který tvrdě zasáhne pokladny všech oddílů. Podle Jaroslava Tvrdíka by se bez diváků mohlo hrát až téměř do poloviny příštího roku. „Ministr Prymula plánuje omezení fanoušků minimálně do dubna,“ prohlásil šéf fotbalové Slavie v podcastu Slávistických novin . Co dál pronesl k aktuální neutěšené situaci, kdy se sportovní soutěže po víkendu kompletně zastaví?

Čtvrteční rozhodnutí o plošném zastavení profesionálních i amatérských soutěží Tvrdíka sebralo. „Celý český fotbal se testuje, máme jen několik málo případů nemoci, jinak jsou fotbalisté velmi zodpovědní. Proto mě mrzí, že fotbal na čerstvém vzduchu s přijetím hygienických opatření, testování, nepoužívání šaten, sociálních zařízení, se nemůže provozovat. Nevím, co by v zásadě mohlo být bezpečnější, než fotbal,“ říká předseda představenstva Slavie. „Ale chápu, že zavřít se musí všechno. Kdyby ne, křičela by divadla, celá kultura. Jsme zavřeni nikoliv z racionálních, ale ze symbolických důvodů.“

Byť podle vlastních slov chápe nutnost opatření, očekával by, že profi sport dostane od státu adekvátní náhradu. Finanční kompenzace ale zatím nepřicházejí, věc je ve fázi pouhých příslibů.

„Stáli jsme několik týdnů na jaře, teď budeme stát několik týdnů na podzim... Je tady ambice dívat se na fotbal coby volnočasovou aktivitu, ale pro kluby jde o normální podnikatelskou činnost. My investujeme, máme náklady a musíme mít příjmy. Nejsme rekreační fotbal, nepůjdeme si zahrát, jen když budeme mít náladu. Pracujeme s byznys plánem, s finančním plánem a musíme mít příjem a návratnost investic,“ vysvětluje Tvrdík, podle kterého rozpočet Slavie na rok 2021 neohrožuje neúčast v Lize mistrů, ale právě současná bezprecedentní situace.

„Měl jsem možnost s ministrem Prymulou osobně mluvit, plánuje omezení fanouškovských aktivit minimálně do dubna příštího roku. Naděje, že najedeme na normálnější režim, je příští léto,“ hrozí se Tvrdík. „Proto vůbec nevím, zda mohu do finančního plánu na příští rok zanést položku, že si 9 500 fanoušků koupí permanentku. Když se na fotbal třeba ani jednou nedostanou… Navíc logicky se bude zhoršovat ekonomická situace těchto lidí,“ uvědomuje si.

Odškodnění je pro Slavii velkým tématem. „Situace vážná, stát vypsal řadu podpůrných programů, měl by ale myslet i na český profesionální sport. Viděl jsem miliardový balíček pro kulturu, spoustu balíčku pro různé podnikatele z různých odvětví, ale pro nás nic. Přitom pro fotbal je to v tuhle chvíle už velké téma. I pro nás ve Slavii. Nejde o nepostup do Ligy mistrů, jak je široce prezentováno, to je úplný nesmysl,“ vysvětluje Tvrdík.