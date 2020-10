ANKETA klubů: Má Malík skončit? Teplice pro, Slavia nechce chaos

Měl by podle ligových klubů předseda FAČR Martin Malík zůstat ve své funkci?

AC Sparta Praha

„Martin Malík je řádně zvolený předseda FAČR. Dostal důvěru od delegátů valné hromady a celého fotbalového prostředí. Zároveň dle všech informací není součástí aktuálního vyšetřování Policie ČR. Proto by z našeho pohledu bylo správné, aby dál zůstal v čele FAČR. Měl by mít šanci prokázat, že je dostatečně silný, aby český fotbal provedl nelehkým obdobím. Je velmi správné, že ve fotbale probíhá očista. Martin Malík by se z pozice řádně zvoleného předsedy měl významně podílet na tom, aby tato očista nadále pokračovala.“