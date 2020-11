Dočkal: Plzeňské fauly bez karet? Frustrace! Vedení jim vyhovovalo

Kde hledat příčiny tak jednoznačné prohry s Plzní?

„Měli jsme paradoxně docela dobrý vstup do zápasu, většinu druhých míčů jsme sbírali my, byli jsme do gólu víc na balonu. Pak se bohužel stala chyba, která se stala… Nám se to v posledních zápasech stalo víckrát, že soupeř si ani tu šanci nemusí sám vytvořit a jde do vedení. To v takových zápasech bývá určující, bohužel to hrálo do not Plzni. Nemusela se starat o kombinaci vzadu. Prostě míč nakopli dopředu, byli dobře postavení a presovali nás. Tím, že se ujali vedení, to bylo pro jejich styl hry ideální.“

Snažili jste se ve druhém poločase něco změnit?

„Dneska jsme se celkově nedostávali do šancí. Snažili jsme se se zápasem něco udělat, být agresivnější, rychleji je dostupovat a zdramatizovat utkání. Ale napadáním se moc míčů nahoře získat nedalo, většinou to bylo nakopnout balon, bojovat, vyhrát souboj a sebrat druhý míč. Bylo těžké přinutit Plzeň k chybě nebo dostat se do souvislejšího tlaku. Měli jsme dva tři dobré centry, kdy jsme se mohli dostat do zakončení. Ale gólové šance nám chyběly.“

Viktoria na vás od prvních minut nastoupila s agresivnější hrou. Nenechali jste se tím rozhodit?

„Dá se počítat s tím, že ten zápas bude důrazný a budou v něm fauly. Jenom by bylo fajn, když jsou to zákroky na kartu, aby ty karty přišly. Protože pak se soupeři hraje jinak, když udělá několik zákroků a pořád hraje bez napomenutí vzadu. Věděli jsme, že taky musíme přitvrdit a chodit do soubojů, ale v tom začátku jsem byl frustrovaný z těch karet, které nepřicházely. Je v pořádku, že soupeř chce přerušovat naše rozvíjející se akce faulem, ale mohly za to přicházet žluté.“

Spartu trápí absence několika hráčů. Jak náročné je se vypořádávat s takovými překážkami?

„Nedá se s tím nic dělat. Taková je holt doba. Myslím, že většinu týmů to v průběhu sezony bude potkávat, všichni musí počítat s tím, že pár hráčů nebude na několik zápasů k dispozici. Bohužel, kdyby to byly jenom ty pozitivní testy, ale nás od začátku sezony provází i zranění. Od začátku sezony jsme ještě nenastoupili v optimální sestavě, což je samozřejmě škoda.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 7. Bucha, 34. Ondrášek, 45+1. Hejda Hosté: 90+3. Ladislav Krejčí ml. Sestavy Domácí: A. Hruška – M. Havel, Hejda, Brabec (C), Limberský – Bucha, Kalvach, Al. Čermák (74. Alvir) – Ba Loua (74. Kayamba), J. Kopic (90. Káčer) – Ondrášek (78. Beauguel). Hosté: Nita – Plechatý, Pavelka, Hancko (63. Trávník) – Vindheim, Ladislav Krejčí ml., Sáček (70. Karabec), Dočkal (C), Ladislav Krejčí st. (63. Matěj Hanousek) – Juliš, Polidar (63. Plavšić). Náhradníci Domácí: Staněk, Kayamba, Beauguel, Kovařík, Pernica, Káčer, Alvir Hosté: Heča, Lischka, Hanousek, Trávník, Souček, Plavšić, Karabec Karty Domácí: Al. Čermák, Kalvach, Káčer Hosté: Plechatý, Ladislav Krejčí ml., Sáček, Vindheim Rozhodčí Franěk – Blažej, Kříž Stadion Doosan Arena, Plzeň

