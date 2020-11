Plzeň vyučila Spartu: bodavé vosy, dotrénovaný Ondrášek i lídři bez šťávy

Měsíc bez ostrého utkání, u formy jeden velký otazník. Jenže Viktoria Plzeň nedělní šlágr se Spartou zvládla. S velkou grácií srazila pražského rivala 3:1 a stáhla ztrátu v průběžné tabulce FORTUNA:LIGY. Plzni šlapal střed hřiště, zahrál mazák David Limberský a zářil Zdeněk Ondrášek, který v ligové pauze znatelně zapracoval na fyzičce. Naopak na Spartě mají o čem přemýšlet - zklamali hlavní lídři a opakuje se evergreen se zbytečnými individuálními chybami.

Přímočarost bodavých vos Ten rozdíl byl markantní. A od první minuty zápasu. Plzeňští hráči připomínali hejno rozdrážděných vos. Neustálé napadání, tlak na balon, okamžité přepínání směrem dopředu. Naopak Letenští na náročný způsob fotbalu domácího souboru marně hledali odpověď a už v poločase třikrát lovili míč z vlastní sítě. Především uprostřed hřiště dominovala domácí trojice Bucha, Kalvach, Čermák, kterým po depší době těžký zápas opravdu sedl. „Všichni tři hráli vynikající utkání. Co předvedl Kalvi (Kalvach), bylo výjimečné. Obzvlášť poté, co nemohl trénovat a delší dobu byl mimo proces,“ chválil plzeňský trenér Adrian Guľa. Guľa po válci Plzně: Využili jsme, že se Sparta snaží hrát konstruktivně

Taktická připravenost Měsíc bez zápasu, co západočeský vicemistr na trávníku předvede? Nakonec z toho byl asi nejlepší výkon ve stávající sezoně. Trenér Adrian Guľa vzal nucenou pauzu za dobrý konec. Mužstvo vypadalo mnohem lépe než v létě, kdy neuspělo v kvalifikaci evropských pohárů a zasadilo klubu bolavou ránu. Na ligový šlágr tentokrát vyběhl vyladěný, odhodlaný soubor, který přesně věděl, jak přelstít pražského rivala. Guľovi důležitý zápas vyšel, což jistě velmi ocení i náročné vedení. „Dnes kluci ukázali, že mají kvalitu a jsou výborně připravení. Byli jsme vynikající pohybově, silní týmově. Vítězství si moc cením,“ hlásil spokojený plzeňský kouč. Plzeň - Sparta: Hejda se dostal k rohu jako první, domácí vedou už 3:0!

Hladový (a dotrénovaný) Ondrášek, precizní Limberský Zdeňku Ondráškovi pauza evidentně prospěla. Po měsíčním intenzivním tréninku vypadal na hřišti úplně jinak než po svém příchodu z USA. Plný elánu, chutě, fyzicky nabušený. Poctivě dorážel na sparťanskou defenzivu, dominoval důrazem i rychlostí, neustále se nabízel a trhal stoperskou trojici. Vrcholem byl parádní volej po precizní šajtli matadora Davida Limberského, kterým ve 34. minutě zvýšil na 2:0. „Odehrál nejlepší zápas v dresu Plzně. Byl plný pohybu, chutě do hry, dal nádhernou branku, k tomu výborně sklepával balony,“ chválil západočeského forvarda ve studiu O2 Sport explzeňský trenér Miroslav Koubek. Ocenění muže zápasu získal zcela poprávu David Limberský, který i v 37letech s bravurou zvládá part na levém obránci a v neděli vystřihl luxusní výkon. Plzeň - Sparta: Paráda Limberského s Ondráškem! Volej zamířil za Nitu, 2:0!

Střelba do vlastních nohou Je to už takový evergreen. Přetrvávající problém, na jehož odstranění Sparta nenachází lék. Individuální chyby. Letenští jsou k nim náchylní dlouhodobě, konkrétně v Plzni je ale kupí s železnou pravidelností. Rok zpátky daroval domácím jedinou branku v utkání David Lischka, tentokrát si nejkratší sirku vytáhl Dominik Plechatý. Jeho námaz před úvodním gólem by nebyl omluvitelný ani na amatérské úrovni, natož v první lize. Trest se zákonitě dostavil. „Po chybě se může inkasovat, my jsme ale měli zareagovat jiným způsobem. Chyběl pohyb, dělali jsme hrubé chyby, mužstvo jako Plzeň to dokáže potrestat,“ zlobil se trenér Václav Kotal. Plzeň - Sparta: Plechatý a Krejčí hrubkou namazali Čermákovi, Bucha otevírá skóre! 1:0

Lídři bez šťávy a kvality Ve čtvrtek v Celtic Parku usedli od první minuty jen mezi náhradníky. Před lídry Bořkem Dočkalem a Ladislavem Krejčím starším dostaly přednost mladé pušky. Sparta i díky nim setnula skotského giganta 4:1. Pro zápas v Plzni se oba do sestavy vrátili, kýžený efekt to nepřineslo. Spíš naopak. Jestliže právě Dočkal s Krejčím měli být hráči, o které se Letenští ve šlágru opřou, stal se pravý opak. Oba fotbalisté totiž předvedli mizerný výkon, shodně zůstali hluboko za očekáváním. A nebylo to v jejich případě rozhodně poprvé... „V prvním poločase byl paradoxně nejlepší Polidar, který se snažil, dokázal podržet spoustu míčů. To je odpověď. Od ostatních jsem čekal lepší výkon,“ nekličkoval Kotal. Kouč Sparty Kotal po mizérii v Plzni: Takový fotbal nemá budoucnost