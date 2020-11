Ondrášek se vyladil! Limberského šajtli chtěl dlouho, vysvětlil srdce

Jako když vypustíte atomovku. Zdeněk Ondrášek proti Spartě explodoval. Nabíhal za obranu, důrazně napadal, hecoval spoluhráče, dral se do koncovky. A ve 34. minutě vstřelil nádhernou druhou branku, když volejem uklidil lahodný centr od Davida Limberského.

„Konečně jsem od něj dostal legendární šajtli, říkal jsem si o ní déle. Snažil jsem se trefit balon směrem na bránu. Vyšlo to a jsem rád, že to tam spadlo,“ pochvaloval si holohlavý forvard v rozhovoru pro O2 TV Sport. Gól oslavil emotivním srdíčkem do kamer. „Bylo to mé snoubence. Vyčítala mi, že v Olomouci (2:2, Ondrášek vyrovnával na 1:1) nebylo, tak jsem jí ho musel poslat,“ usmíval se.

Měsíční pauza právě jemu extrémně pomohla. Ondrášek se narychlo vracel do Evropy ze štace v zámořské MLS, rovnýma nohama skočil do klíčových duelů v předkolech evropských pohárů. Až nyní vznikl prostor, aby dohnal tréninkové manko, zapracoval na fyzičce a dokonale se vyladil do zápasového módu.

Ondrášek se Spartou: Šajtle od Limberského i srdíčko pro snoubenku

„Ta pauza a potrénování ho dostaly zpátky do správného stavu,“ usmíval se ve studiu O2 Sport explzeňský trenér Miroslav Koubek. „Odehrál nejlepší zápas v dresu Plzně. Byl plný pohybu, chuti do hry, dal nádhernou branku, k tomu výborně sklepával balony,“ chválil západočeského forvarda. Od deníku Sport dostal Ondrášek vysokou známku osm, spolu s Davidem Limberským byl nejlepším hráčem zápasu.

„Po delší přestávce jsme byli fakt hladoví. Tréninky byly zdlouhavé, týdny se vlekly, nikdo nevěděl, kdy se bude hrát. Když se konečně řeklo, že se začne, poslední týden vypadal trošku jinak. Na každém bylo vidět, že chce bojovat, že má šanci. Dneska člověk neví, co se kdy stane, jak dopadnou testy, kdo to může chytit. Až do ranního rozcvičení jsme nevěděli, kdo nastoupí. Příprava na zápas byla stoprocentní a myslím, že se to na hřišti ukázalo,“ popsal střelec.

Plzeň zápas v neděli zvládla naprosto suverénně a Spartu výhrou 3:1 jasně předčila. Především rychlostí, důrazem a agresivitou, k čemuž pomohl i úspěšný hrotový útočník. „S tím jsme do zápasu šli. Chtěli jsme Spartu presovat, vyšlo nám to. Několikrát jsme vystihli jejich rozehrávku a dali hezké tři góly,“ pochvaloval si.

Na výkonu Viktorie našel i chyby. „Mohli jsme dát víc gólů. Ve druhém poločase Sparta začala hrát, také samozřejmě umí hrát fotbal. Bohužel jsme nějaké věci nedotáhli. V klubu, jako je Plzeň, musíte chtít dávat góly, jít za tím a být hladoví, i když vedete tři nula. To pak mužstvu dodává sílu a sebevědomí. Každopádně bereme tři body, jsme šťastní,“ zakončil Ondrášek.

V Plzni drží zatím výtečnou bilanci šest zápasů, čtyři góly.

