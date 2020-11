Nakažený Rada v sobě dusil i ostudu s Brnem: Potřeboval jsem to vyhodit

Je zpátky. Petr Rada prošel nákazou koronavirem a v pondělí se společně s ostatními jabloneckými kouči připojil k týmu. Dny v ilozaci strávil bojem s nemocí i přemítáním nad posledním neúspěšným vystoupením proti Brnu (0:1), teď už vyhlíží severočeské derby s Libercem. „Měli jsme na to s trenéry jednotný názor. Že jsme prostě udělali ostudu. Z toho, co jsme podělali, se musíme odrazit na úplně jinou notu," přiznává 62letý kouč.

Nepříjemný boj s koronavirem máte za sebou. Jak se těšíte zpátky na lavičku?

„Jsem rád, bylo to nepříjemné. Nikomu jsem nemoc nepřál už předtím, než jsem omarodil, chtěl bych, aby byli všichni zdraví. Trefilo mě to, bohužel, musím s tím žít. Naštěstí mám nákazu za sebou, ale mrzí mě proces, kdy jsem chyběl proti Brnu. Ještě s tím, že jsme zápas se Zbrojovkou nezvládli. Vážně nepříjemná situace pro každého, kdo je za něco zodpovědný."

Prohra 0:1 vám vrtala hlavou celou dobu, že?

„Zanechalo to na mně stopy. Deset dní jsem se s tím pral, leželo to ve mně. V pondělí jsem se těšil na trénink, abych to mohl hráčům připomenout. Žil jsem s tím celou dobu a víte, jak to je... Běžně vše proberete s týmem dva tři dny po zápase, teď jsem musel držet celou dobu špatný výkon v sobě. Potřeboval jsem to už vyhodit. Jsem šťastný, že jsem zdravý a přečkal to. Musíme se s tím všichni vypořádat, nic jiného nám nezbývá."

Takže desetidenní prodleva proslov k týmu nezmírnila?

„Ne, držel jsem to v sobě a počítal minuty, kdy budu moct na trénink. Nesu takové věci těžce, leží ve mně. Všichni trenéři jsme byli poznamenaní nemocí, sešli jsme se až v pondělí. O zápase jsme se bavili po telefonu, ale přímý kontakt je samozřejmě jiný. Všichni jsme měli stejný názor, náš pohled byl jednotný... Že jsme prostě udělali ostudu."



Derby bude ideální příležitost, jak se vytáhnout.

„Nemuselo by to být ani proti Liberci. Po takovém výkonu jsme se museli zamyslet nad tím, že tudy cesta nevede. Nejen pro nás, asi pro každého profesionálního sportovce. Čeká nás těžký soupeř, který se dostal do Evropské ligy a pohybuje se v tabulce nahoře. Slovan poslední rok předvádí konstantní výkony, navíc má spoustu hráčů ze Slavie... Klub někoho prodal, jiní zase přišli a mezi nimi i ti, kteří působili u nás (Jakub Jugas, Jan Matoušek, pozn. red.). Soupeř hraje poháry, i když poslední zápas v Hoffenheimu silně poznamenal koronavirus, což jsme viděli asi všichni. Nedá se s tím nic dělat. Klub si nemocí prošel a kádr má zpátky pohromadě, Liberec je na tom teď mnohem lépe než my."

V čem konkrétně?

„Postavením v tabulce i herní kvalitou... Ne že by se nám nedařilo, na Spartě jsme i přes prohru odehráli dobré utkání, jenže pak přišla nákaza. Možná nás to celé trochu hodilo zpátky, ale nechci se vymlouvat. Zápas s Brnem jsme měli zvládnout úplně jinak, což jsem hráčům řekl a víc se k tomu nebudeme vracet. Z toho, co jsme podělali, musíme přejít na úplně jinou notu. Možná je lepší, že máme silnějšího soupeře, ale v lize prakticky slabších soupeřů není. Teď nás čeká derby a věřím, že se připravíme. Neříkám, že se všechno povede, ale nasazení a přístup ve výkonu prostě musejí být."

Liberec se do základní skupiny Evropské ligy probojoval počtvrté za posledních deset let, vy jste naposledy dvakrát skončili ve druhém předkole. Čím si vysvětlujete, že je rival na mezinárodní sféře tak úspěšný? Možná i určitou specifickou aurou kolem klubu?

„Je to tak. Dostali se do Evropské ligy vícekrát a pokaždé ne přes úplně lehké soupeře. Teď měli lehkou výhodu v Rumunsku po nákaze domácích, i přesto museli prokázat kvalitu. A to se stalo. Postoupili. Dali dohromady dobrý tým, který už během minulé sezony ukazoval, že je na tom velmi dobře. Doplnili jádro hráči ze Slavie, udělali Mosqueru s Rabušicem, Júsufa, Matouška, Tijaniho... Kvalita šla nahoru a taky proto jsou tam, kde jsou."