Sadílek po debutu v české lize: Chlapský fotbal. Derby byl jen boj

Derby se vám nevyvedlo, ovlivnila vás dlouhá koronavirová pauza? V typické sestavě jste se sešli poprvé od konce října.

„Je to možné, ale nechceme se na to vymlouvat. Situace pro Jablonec je stejná, soupeř byl každopádně u všech balonů dřív a sbíral i odražené míče. Právě to rozhodlo zápas, věděli jsme, že půjde hlavně o bojovnost. Byl to prostě boj.“

Nedokázali jste se v celém průběhu dostat ke své typické hře na brejky.

„Bylo to těmi odraženými míči. Když už jsme se dostali do příležitosti přes kraje, tak pokaždé jeden z jabloneckých hráčů – možná se štěstím, nebo byli možná jen líp nachystaní – sbíral naše průniky. Soupeři taková hra vyhovovala. Nakopávali míče, bojovali, byli nahecovaní. Šlo to vidět už od začátku.“

Šlo o vaše první podještědské derby, vnímal jste nějak rivalitu mezi oběma kluby?

„Realizační tým to s námi řešil celý týden. Kladli nám na srdce, ať jsme nachystaní. I samotný zápas byl vyhecovaný, lavičky žily s týmem. Mrzí nás to i pro fanoušky, že to nevyšlo. Musíme se otřepat. Čeká nás Evropská liga a musíme se připravit.“

Ovlivnila utkání absence Pavla Hoftycha?

„Realizák byl s hlavním koučem v kontaktu, dostávali se k nám od něho informace. Takže jsme nějak s trenérem komunikovali. O přestávce jsme si v kabině řekli, že musíme hru zklidnit. Využít každé šance. Závary v šestnáctce jsme si vytvořili, ale Jablonec byl důraznější a efektivnější.“

Máte za sebou první kompletní zápas ve FORTUNA:LIZE, jak hodnotíte jeji kvalitu?

„Je to boj. Chlapský fotbal. Zápasy jsou hodně fyzicky náročné, čímž je česká liga známá. Derby tomu ještě víc nahrálo, jen se bojovalo.“

