Mám, nemám... Nepřál jsem si, aby se mi tohle někdy stalo, litoval Neuman

Hned v první minutě zpacifikoval karvinský brankář Vladimír Neuman tutovou šanci olomouckého Martina Nešpora a naznačil, že předchozí výkony dvacetiletého talentu nebyly náhodné. Pak však přišla chvíle, která mladého gólmana ještě nějakou dobu bude strašit: centr z rohu Šimona Falty chtěl sebrat do rukavice, ale místo toho si míč smolně srazil do vlastní sítě. MFK rychle prohrával a nakonec Sigma slavila výhru 3:0. „Je mladý, to se může stát,“ zastával se Neumana trenér Juraj Jarábek.

Jenže pro vás osobně to asi moc příjemné nebylo, co?

„Žádný gólman si tohle nedá za rámeček, nepřál jsem si, aby se mi někdy něco podobného stalo. V kabině jsme si řekli, že oni mívají dobré začátky, takže by bylo dobré udržet co nejdéle nulu. A to se nestalo, padlo mi to tam zrovna takhle. Co k tomu říct... Šel jsem si pro centr, mohl jsem ho vyboxovat, ale věřil jsem si, že ho chytnu. Proklouzl mi mezi rukama.“

Zamávalo to s vaší psychikou?

„Prvních pět minut to nebylo úplně příjemné, ale potom mě kluci podpořili a dostal jsem se do toho zpátky.“

I v poločase za vámi hned na trávník šel trenér a plácal vás po zádech. Co vám říkal?

„Snažil se mě strašně hodně podpořit. Tohle je první takový vyloženě můj gól, který jde totálně za mnou. On mi však říkal, že jsem chvíli před tím už jeden gól chytil, tak ať si jedu furt v pohodě to svoje a nemyslím na to.“

Při druhé brance vás zase Martin Hála nešťastně prostřelil přímo mezi nohama...

„Taky se dal chytit. Nepočítal jsem s tím, že hlavička propadne až na zadní tyč mezi našimi třemi hráči. Šel jsem tam, ale trefil to přesně. Bohužel tohle se stane.“

Působíte po prohře 0:3 samozřejmě velmi zklamaně, ale neodehráli jste špatné utkání. Souhlasíte?

„Určitě. Měli jsme hodně šancí na vyrovnání v prvním poločase i v druhém, je třeba říct, že gólman Mandous strašně moc Olomouc podržel. Udělal několik výborných zákroků, což nás stálo body. Holt to byl Mandyho zápas, užil si ho.“ (úsměv)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 4. Neuman (vl.), 71. Hála, 78. Nešpor Hosté: Sestavy Domácí: Mandous – Hála, Poulolo, Beneš, Zmrzlý – Greššák – P. González (87. Látal), Breite (90+1. Daněk), Houska (C) (82. Sladký), Falta (87. Zahradníček) – Nešpor (82. Chytil). Hosté: Neuman – Ndefe, Santos, Šindelář (C), Twardzik – Qose, Herc (84. Guba) – Marek Hanousek (46. Papadopulos), Ostrák (84. Haša), Bartošák (84. Dramé) – Tavares (65. Smrž). Náhradníci Domácí: Daněk, Chytil, Radić, Zahradníček, Látal, Sladký, Reichl Hosté: Smrž, Haša, Papadopulos, Guba, Bolek, Dramé, Janečka Karty Hosté: Marek Hanousek, Santos Rozhodčí Marek – Dobrovolný, Matoušek Stadion Andrův stadion, Olomouc

