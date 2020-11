Limberský dostal do hlavy! Ve Zlíně se chytl s bývalým parťákem Jiráčkem

Jiráček sklepával vysoký míč, který domácí odkopli po jednom z plzeňských pokusů o vyrovnání. Chtěl se v rychlosti obtočit kolem Limberského a jít do brejku, plzeňský obránce ho ale bránil tělem. Zlínský kapitán šel do souboje poměrně tvrdě a otočeného Limberského zasáhl do hlavy.

Sudí Denev všechno viděl a okamžitě přerušil hru. Souboj dvou osmiček pokračoval, oba bývalí spoluhráči si celou situaci vysvětlovali tváří v tvář. Ruchové mikrofony nezachytily žádné nadávky, jen pořádně nazlobené obličeje obou protagonistů.

Hlavní rozhodčí zápasu ve Zlíně kartu ani jednomu z hráčů neudělil, ale oběma důrazně naznačil, že pokračování konfliktu tolerovat nebude. Po zápase byl určitě spokojenější domácí lídr. Zlín udržel těsnou výhru 1:0 a obral favorita o všechny tři body.

„Po minulém zápase (výhra 3:1 se Spartou) je to pro nás zklamání. Po koronavorivé pauze jsme to dobře odstartovali, bohužel jsme to dneska nezvládli. Z jedné šance jsme dostali gól, soupeř zalezl a odbránil to. My jsme se tam neodkázali dostat, možná jsme to mohli víc zjednodušit a zrychlit,“ připustil po utkání záložník Viktorie Lukáš Kalvach.

Jiráček nastupoval za Plzeň v letech 2008 - 2011, s klubem slavil první mistrovský titul a postup do Ligy mistrů. V zimě 2012 zamířil do Wolfsburgu, z Německa se v roce 2015 vrátil do Sparty. Poté strávil sezonu v Jablonci, od roku 2017 hraje ve Zlíně, kde patří mezi klíčové hráče.

Po návratu z ciziny vztahy Jiráčka s bývalými spoluhráči z Plzně výrazně ochladly, možná i proto, že si vybral letenský dres. To bylo vidět i na vypjaté rozmluvě Limberského s Jiráčkem v nedělním duelu ve Zlíně.

SESTŘIH: Zlín - Plzeň 1:0. Nečekaný triumf Ševců! Mdlé hosty sťal jejich bývalý hráč Poznar

Guľa. Zpomalili jsme hru, to Zlínu nahrálo. Proč střídal Kopice?

Páník: Splnil se nám sen, porazili jsme Plzeň. Po křídlech nás větrala

Zlín - Plzeň: Hejda dostal míč do sítě! Ale Beauguel těsně předtím zahrál rukou

Zlín - Plzeň: Jawo si krásně obhodil Hejdu a zakončoval těsně vedle

Zlín - Plzeň: Poznar doklepl Jawův centr do sítě, 1:0!

Zlín - Plzeň: Ruka, penalta! Ale nakonec ne, VAR pomohl správně odvolat chybný verdikt