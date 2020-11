Kotal: Řez do týmu? Sparta jiné hráče nemá. Naše chyby nedělá ani dorost

Dvakrát za sebou ztratit body v ligovém utkání? To se mu povedlo naposledy při svém nástupu do funkce trenéra Letenských. I proto trenér Václav Kotal neměl se sparťanským týmem po překvapivé prohře s Českými Budějovicemi (2:4) slitování. Individuální chyby v defenzivě ho ještě po zápase zvedaly ze židle. „Hráči musí pochopit, že pokud chtějí hrát ve Spartě, nesmí takové chyby dělat,“ prohlásil po utkání.

Jaké máte pro výsledek a především předvedenou hru vysvětlení?

„Vysvětlení je jednoduché. Opakovalo se to, co bylo v Plzni. Děláme hrubé chyby a soupeř toho dokáže využít. Největší problém je, že když se nám povede srovnat, vzápětí znovu inkasujeme. Není možné se do zápasů pořád vracet.“

Vybavíte si, jestli někdy vaše mužstvo vůbec inkasovalo takhle laciné, až komické, branky?

„Já jsem to ještě neviděl na videu, ale máte pravdu, že ty góly byly strašně laciné. Potom se to těžko honí. Budějovice dobře a zodpovědně bránily, hráli na brejky a my jsme se s tím nedokázali vypořádat.“

V defenzivě byla opět spousta individuálních chyb. Není už chvíle na to, abyste do týmu trochu víc řízl?

„Řezat můžete v momentě, kdy máte náhradní hráče, my ale bohužel musíme pracovat na tom, abychom ty chyby u hráčů eliminovali. Kluci, kteří by normálně hráli, jsou nyní zranění a my s tím nic nenaděláme. Pracujeme s tím, co máme k dispozici. Hráči si to musí sami uvědomit, že bez zodpovědného přístupu, komunikace a zajišťování to nejde. Ani proti soupeři, který dosud v lize nevyhrál. Je to jasný signál, že je něco špatně a hráči si to musí uvědomit. My o tom víme, pracujeme na tom, abychom to odstranili, snažíme se o organizaci hry a pak vidíte, jak to vypadá na hřišti v samotném utkání.“

Co je podle vás špatně?

„V Plzni minimálně dva inkasované góly byly hrůzostrašné. První jsme jim nabídli, pak jsme dostali z rohu, kdy míč spadne na zem, a dva naši hráči jsou v souboji… Proti Budějovicím už před prvním gólem tam byl nebezpečný průnik. To soupeř ještě nedohrál. A pak nás potrestal. To jsou chyby… Já je nechci snižovat, ale to nevidíte ani v dorostu! Ale my je uděláme. Bohužel.“

Proč jste se vrátili ke hře na čtyři obránce?

„Vycházeli jsme z chyb, které jsme udělali v Plzni. Chtěli jsme obrannou řadu posílit. Dopředu nám to relativně fungovalo. Plavšič i Karlsson měli v útočné fázi dobré věci. Ale když dopustíte fatální chyb, to se pak těžko vyhrává. Soupeř byl hladový, hrál s obrovským nasazením, a když proti němu máte dvakrát otáčet výsledek, je to složité. Ze čtvrté branky už jsme se nevzpamatovali. To už bylo jen naše zoufalství.“

Proč nepomohla ani reprezentační pauza?

„Podívejte se na sestavu. Nehraje nám pět, šest hráčů, kteří by byli normálně v základu. Snažili jsme se pracovat s tím, co máme. Doplnili jsme tým dorostenci, abychom měli na tréninku alespoň dvacet hráčů a mohli něco nacvičovat. Výsledek je bohužel, jaký je. Mužstvo nyní posílit nemůžeme. Musíme hrát s hráči, které tu máme. A oni musí pochopit, že pokud chtějí hrát ve Spartě, nesmí takové chyby dělat.“