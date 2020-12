Páník: Nechytili jsme rytmus. Poznar? Nevím, za co dostal první kartu

Tři výhry v řadě a šlus. Zase propad. Zlín nepotvrdil velkou formu, v předehrávce 10. kola FORTUNA:LIGY proti Jablonci (0:2) strádal. A nemůže za to jen vyloučení útočníka Tomáše Poznara na konci prvního poločasu. „Od začátku jsme byli horším týmem, měli jsme těžší nohy,“ pohlédl kouč Bohumil Páník realitě do očí. Zlín neporazil Jablonec už patnáct let.

Co s vaším týmem bylo?

„Nepodařilo se nám chytit rytmus hry. Všude nám chyběl krok, půl krok. Těžko jsme se navazovali na Pilaře, Hrubého, kteří nás obcházeli. Jablonec byl rychlejší, ve středu hřiště obratnější s míčem. Standa Dostál nás zase podržel. Nějakým způsobem jsme utkání chytali. A když jsme se do toho trošku jakoby dostali, přišel Poznarův pád v šestnáctce. Podle mě zbytečný a on to ví. Šli jsme do deseti.“

A to už bylo proti tak silnému soupeři skoro neřešitelné…

„Pak už je to hrozně těžké. Jablonec byl trpělivý. Dokáže udržet míč, hrát fotbal. Dostal se do rozhodující fáze, Pilař to na dlouhou tyč dokázal proměnit. Pak už to byla jen otázka, jestli náhodou Lamine Jawo uteče, nebo ne. Byli jsme horším týmem a i proto jsme prohráli. Nepodali jsme dobrý výkon.“

Naštval vás Poznar dvěma žlutými kartami?

„Mě mrzí spíš ta první. Nevím, za co ji dostal. Pochybuju, že tam byl vystrčený loket. Neviděl jsem to na žlutou. Hrotový hráč se srazí se stoperem a dostane za to kartu. Když se na to podíváme z hlediska žlutých karet, Conde zaviní penaltu a nedostane ji. Mluvím tím proti nám, ale tak to je. Na tu Poznarovu první se musím detailně podívat.“

Ten jeho pád v šestnáctce schvalujete?

„On říkal, že zaregistroval pohyb hráče nohou. Pak už to byl reflex, podle toho reagoval.“

Jak moc bude chybět v Příbrami?

„Zase dostanou příležitost jiní. Je potřeba, aby ji využili. Proto je tady máme. Lamine Jawo v Karviné nemohl nastoupit, Dramé tam měl dvě finální přihrávky. Proto Lamine šel do hry až po vyloučení Poznara a ukázal, že je výborný hráč. Můžeme s ním do Příbrami počítat.“