Lingr po prvním derby: Sparta neměla absolutně nic. Se Stanciem si přejeme

Nastoupil jste do prvního derby v kariéře, jak si užíváte výhru 3:0?

„Fantazie. Jsme rádi, že jsme to zvládli a že jsme potvrdili postup v Evropské lize. Tvrdě jsme se na tento zápas připravovali, nechali jsme tu všechno.“

Byla neproměněná penalta Sparty klíčovým momentem zápasu?

„Stoprocentně. Nakoplo nás to, dali jsme pak rychlý gól, Simič (Sima) přidal vzápětí druhý a bylo prakticky po zápase. Sparta neměla absolutně nic, my jsme pak ještě zvýšili na 3:0 a mohli jsme přidat ještě další branky. Jednoznačné vítězství.“

Už v první půli jste dobře vystřelil, ale střela šla vedle. Co jí chybělo?

„Možná metr. Nevím, jestli by to Nita měl, ale musím to takhle zkoušet víc, je vidět, že to jde. Budu na tom dál pracovat.“

A ve druhé půli jste už skóroval. Jak chutná gól v derby?

„Neskutečně. Jsem za to rád. Moc si to užívám, jen je škoda, že tu nebyli naši skvělí fanoušci.“

SESTŘIH: Sparta - Slavia 0:3. Juliš nedal penaltu a zázračný Sima pak opanoval derby!

Řešilo se, jestli budete hrát vy, nebo Nicolae Stanciu. Kdy se rozhodlo, že dostanete přednost vy?

„Nico měl hrát s Beer Ševou a já derby. Bylo to jasné už pár dní. Jsem strašně rád za důvěru. Je jedno, kdo hraje. Jestli já, nebo Nico. Navzájem si přejeme. Makáme, abychom byli prospěšní pro tým. To je skvělé.“

Spartě jste odskočili v tabulce na pět bodů. Dodává vám to klid do dalšího průběhu sezony?

„Máme náskok pěti bodů, bude se nám dýchat lépe. Ale musíme zvládat zápasy za tři body, i když to herně nepůjde. Mrzí nás ztráta s Brnem, ale nic se neděje a jede se dál. V dalším kole nás čeká Liberec, ten musíme porazit.“

Poprvé v kariéře zažíváte nahuštěnější program anglických týdnů. Jak si na něj zvykáte?

„Užívám si to. Je to stokrát lepší než trénovat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 32. Sima, 40. Sima, 53. Lingr Sestavy Domácí: Nita – Pavelka, Čelůstka, Hancko – Vindheim, Trávník (59. Souček), Dočkal (C) (78. Karabec), Ladislav Krejčí ml., Matěj Hanousek (46. Moberg Karlsson) – Juliš (86. Souček), Ladislav Krejčí st. (78. Plavšić). Hosté: O. Kolář – Masopust, Kúdela, Zima, Bořil (C) – Holeš, Ševčík (89. Stanciu) – Sima (89. Tecl), Lingr (64. Traoré), Olayinka (77. Provod) – Kuchta (77. Musa). Náhradníci Domácí: Heča, Plechatý, Souček, Moberg Karlsson, Minčev, Plavšić, Karabec Hosté: Stanciu, Provod, Tecl, Oscar, Kovář, Musa, Traoré Karty Domácí: Ladislav Krejčí ml., Pavelka, Souček Hosté: Kúdela, Traoré Rozhodčí Zelinka – Hájek, Horák Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč

