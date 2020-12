Červenobílá výpomoc na severu! Jak se zatím vedlo slávistům v Liberci? • FOTO: Koláž iSport.cz

Je jich sedm. Sedm borců, které Slavia po letním řezu v kádru poslala na hostování ní do Liberce, aby měli pravidelné vytížení. Štace ve Slovanu je výhodná i proto, že modrobílý tým na podzim hrál v Evropské lize. Co vyplývá ze statistik? Třeba to, že největší prostor má stoper Mohamed Tijani s defenzivním záložníkem Jakubem Hromadou. Nejlepším nahrávačem je mladý talent Michal Beran a nejméně šancí v libereckém áčku dostává stává teenager Daniel Kosek.