Zdrcený Bucha: Takový výbuch je ostuda, jako kdyby nás pohltil strach

Jak moc bolí tahle porážka?

„Pro nás je to hrozné zklamání a ostuda.“

Co se s vámi stalo, že ztratíte poločasové vedení 2:0?

„Nevím co k tomu pořádně říct... Vedeme o půli dva nula, pak to chce přidat třetí gól nebo aspoň poctivě bránit. Jenže my si necháme dát branku na 2:1, pak jako kdyby nás pohltil strach nebo nevím co. Potom nám to tam napadalo a je z toho takový šílený výsledek.“

Věřil jste, že tenhle zápas dotáhnete do výhry?

„Jo, o půli jsem věřil, to asi věřili všichni, když jsme do kabiny šli po takové době s takovým výsledkem. Každý věřil, že to konečně dotáhneme do vítězství. Pak se ale stane tohle. Jak už jsem říkal, je to ostuda.“

Mrzí vás, že v brance neskončila střela, kterou jste trefil tyč?

„Tuším, že to bylo ještě za stavu 1:0, dával bych na dva nula, to by asi na situaci nic moc neměnilo. První půli jsme zvládli dobře, měli jsme šance, po nějakém ofsajdu nám neuznali gól. Pak přijde druhá půle a takový výbuch...“

Nastartujete se v úterý proti Teplicím?

„Nic jiného nám nezbývá. Takhle si to ale říkáme každý týden.“

