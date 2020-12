Teplický „metrák“ v brance září. Má se Grigar bát o místo i klub legend?

Na debut ve FORTUNA:LIZE byl mentálně nachystaný už v létě. Seděl ve žlutomodrém autobuse a v hlavě si přehrával situace, které by na stadionu U Litavky mohly nastat. Jenže osud si s Luďkem Němečkem pohrál. Červencová premiéra byla kvůli koronaviru zrušena. Mezi elitu se mladý brankář podíval až v listopadu v Ďolíčku. Bez přemýšlení. Rovnou na věc. A Teplice v něm mají nástupce Tomáše Grigara. „Zatím si to užívám, liga byla od mala můj sen,“ září urostlý gólman. A to i po obrovské hrubce proti Olomouci.

Na první pohled vás zaujme jeho postava. Ne, Luděk Němeček není zrovna brankář-atlet. Teplický odchovanec vypadá jako ze staré školy. Na výšku metr devadesát tři a váha ukazuje skoro metrák. „Je to pořádný jedlík. Po dovolené fasuje velikost XL, v průběhu sezony přejde na L,“ naprášil ho na jaře vedoucí mužstva a klubová legenda Pavel Verbíř pro Teplický Deník.

Udělaný brankář však svoje proporce na hřišti umí využít. Do branky jej poslalo zranění hned dvou parťáků Tomáše Grigara a Jana Plachého. Průšvih z toho ovšem nebyl. Spartě z pěti střel na branku pustil do sítě pouze jednu. V Mladé Boleslavi podržel nového trenéra Radima Kučeru chycenou penaltou a v sobotu proti Olomouci sice obrovskou minelou poslal Hanáky do vedení, vzápětí se ale vykoupil dvěma fantastickými zákroky.

Teplice - Olomouc: Němeček při odkopu minul míč, bizarní minelu potrestal Yunis, 0:1

Mladá Boleslav - Teplice: Němeček chytil Škodovi penaltu!

Martin Hála na něm pokaždé ztroskotal. „Chytal dobře,“ uznal i autor kuriózní trefy Sigmy, útočník Jakub Yunis. „Jsem rád, že jsem klukům naopak i pomohl a trochu jsem svoji chybu odčinil. Po těch dvou šancích Olomouce jsme se zvedli. Neměl jsem moc času nad tím přemýšlet, hned se hrálo, byly přede mnou závary, tak jsem se z toho rychle dostal,“ vykládal Němeček po utkání.

Kučera jej navíc podržel. „Je to pro něj ponaučení do dalších zápasů, ale minimálně dvakrát nás podržel a chytil Olomouci dva jasné góly. I předtím v Mladé Boleslavi. Jsem s ním spokojený, je to mladý kluk a podává dobré výkony.“

Nadšený je i brankář, jenž patřil do týmu Stanislava Hejkala, který v roce 2018 ovládl Juniorskou ligu. Z tehdejšího kádru do prvního mužstva udělal největší posun Patrik Žitný. Nyní mu ale zdárně sekunduje mladý brankář. A to natolik, že dosavadní jednička Tomáš Grigar si na marodce musí dělat starosti o flek i vstup do Klubu legend FORTUNA:LIGY, který zajišťuje 300 a více odehraných zápasů. Sedmatřicetiletý Grigar je aktuálně na 299 startech. Němeček ale pnutí vylučuje. „Máme super vztah. Grigy je dobrý učitel. Navzájem si pomáháme. Grigy i Díva (Jakub Diviš) nám na tréninku ukazují různá cvičení, kde máme stát. Zlepšujeme se tím.“

Podněty k zlepšení dodal i trenér Kučera. „Se Spartou jsme s panem Hejkalem chtěli hrát jednoduše, bez rozehry. Nějaké balony mi utekly do lajny, stane se. Nový kouč přinesl jasně daný styl, který chceme hrát. Chce rozehrávat od brankáře a hrát rychle na horu. Zatím nám to vychází,“ popsal svoje úkoly obdivovatel Manuela Neuera. „Líbí se mi. Je to můj vzor,“ nezastírá čahoun, který v lednu oslaví 22. narozeniny.

Srovnání ligových brankářů s podobnou minutáží Luďka Němečka