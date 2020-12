Tetour o první ligové trefě za Baník: Kdybych to nedal, střídal bych

Na první gól nahrál Carlosi De Azevedovi, druhý dal po hlavičce stejného spoluhráče sám. „Kdybych to nedal, šel bych asi střídat,“ usmál se záložník Baníku Daniel Tetour, který mohl přidat ještě jednu branku, ale neuspěl. Mrzet ho to tolik nemuselo, Ostrava vyhrála v Mladé Boleslavi 3:1.

Jak vám seděla spolupráce s De Azevedem?

„Rozumíme si, Carlos je výborný fotbalista, má skvělý cit pro hru. Nemůžu si stěžovat, hraje se mi s ním dobře a doufám, že to bude pokračovat. Musím říct, že proti Boleslavi jsme hráli všichni dobře.“

Co jste říkal jeho brance na 1:0, na níž jste mu nahrál?

„Někdo z boleslavských hráčů si dal špatně balon a já ho sebral. Carlos skvěle nabíhal, dal jsem mu to do lajny. Skvěle si míč přebral, krásně vystřelil. Byl to hezký gól.“

On vám na oplátku také asistoval u gólu, měl jste jednoduchou pozici pro skórování. To asi nešlo nedat, že?

„Kdybych to nedal, šel bych asi střídat. Myslím, že Carlos věděl, že by z takové pozice gól hlavou asi nedal. Krásně mi to připravil.“

Za Baník jste dal první ligový gól. Ulevilo se vám?

„Jo. Pár zápasů už jsem odehrál, měl jsem i dost šancí. Jsem rád, že jsem to prolomil, ale mrzí mě druhá šance, kterou jsem měl určitě proměnit.“

Vyhráli jste počtvrté za sebou. Dodává vám tahle série sebevědomí?

„Určitě. Každý ví, že start do ligy jsme neměli dobrý. Teď se nám daří, povedla se nám nějaká šňůra a máme navíc ještě odložené zápasy, které když zvládneme, dotáhneme se fakt na čelo tabulky. Teď můžeme jít v klidu a se sebevědomím na domácí zápas s Olomoucí.“

Jak vám pomohla cesta letadlem na zápas?

„Pomohla (úsměv). Ale letěli jsme z Ostravy na Ruzyň a z ní to do Boleslavi taky není blízko, takže časově to taková úspora nebyla. Spíš to bylo zpestření. Ale cesta letadlem do Prahy je příjemná. Je jen na vedení, jestli budeme létat častěji.“