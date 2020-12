Krejčího oběť Solil: Omluvil se, beru to. Pardubice žádají vysoký trest

„Na utkání jsem se těšil, po fotbalové stránce mělo šťávu a úroveň, ale brutální faul Ladislava Krejčího byl pro mě neskutečnou kaňkou. Vůbec nechápu, že něco takového se na hřišti může odehrát. U nás v Pardubicích učíme děti lásce ke hře, chceme je vychovávat charakterově. A to, co se odehrálo na Spartě, absolutně nepatří mezi naše hodnoty. Pro mě bylo šokem i to, že Krejčímu nebyla ihned udělená červená karta, a že se celá věc řešila přes VAR a čtvrtého rozhodčího. Hráči musí být udělený vysoký trest, takové otřesné fauly je bezpodmínečně nutné vymítit ze hřiště a nesmí se to opakovat. Je přece zcela zásadní chránit zdraví hráčů, a je úplně jedno, zda jde o kluka ze Sparty, nebo z Opavy či z Pardubic. Jsem hodně zvědavý, jak k tomu přistoupí disciplinární komise. Pro mě je odpovídajících trestem minimálně šest utkání. Vzhledem k věku by to byla adekvátní výstraha pro Ladislava Krejčího, aby už nikdy nic podobně brutálního neudělal. Musí se uvědomit, co provedl, změnit svoje myšlení. O Tomáše jsem měl vážně velký strach. Když děláte thajský box, tak něco takového čekáte, ale pokud hrajete fotbal, sledujete míč a jdete do souboje, tak na takové nepřípustné fauly nejste logicky připravený. Vlastně vůbec nepočítáte s tím, že něco podobné může nastat. O to je to nebezpečnější. Naštěstí je Tomáš v pořádku a měl by být připravený na nedělní zápase se Zlínem.“ Vít Zavřel, sportovní manažer FK Pardubice