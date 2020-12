ONLINE + VIDEO: Příbram - Karviná. Získají Slezané počtvrté v řadě body?

Fotbalisté Příbrami hrají v 13. kole FORTUNA:LIGY s Karvinou. Středočeši po čtyřech zápasech bez porážky padli na Bohemians a proti Slezanům by tak chtěli znovu naskočit na bodovou vlnu. To Karvinští třikrát v řadě neprohráli a se sedmnácti body se dostali na deváté místo. Svou sérii hodlají protáhnout, v minulé sezoně navíc MFK vyhrál oba vzájemné souboje s Příbramí 2:0. Podaří se mu to i tentokrát? VIDEA klíčových momentů a ONLINE přenos zápasu sledujte od 14 hodin na iSport.cz.