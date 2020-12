Klusáček kvůli testům pálí do Slavie! Naše výhoda? Blázen, reaguje Tvrdík

FORTUNA:LIGA má letos na podzim extrémně nabitý program, kvůli říjnovému přerušení sezony se hraje až do Vánoc. A to v každém možném termínu. Bohemians se ale nelíbilo, že jejich vršovický rival měl v týdnu vynucené volno. Slavii kvůli několikadenní karanténě odpadlo cestování do Zlína.

„Měli jsme velkou motivaci, je to derby. To, co se dělo v týdnu, narušilo regulérnost ligy. Hodně nás to nažhavilo,“ podotkl trenér Klusáček. Vadilo mu, že kolem výsledky slávistických testů bylo hodně nejasností.

„Úplně jsem to nechtěl řešit s hráči. Nechápu, jak to s testy funguje. Někdo si udělá jedny, druhé a pak třetí. Já byl pozitivní, neměl jsem žádné příznaky a na další test jsem jít nemohl. Naši hráči také. Tady se postupuje úplně jinak,“ poznamenal zklamaný Klusáček.

Ligový lídr podle něj měl ve vršovickém derby významnou výhodu. „Slavia získala čtyři dny navíc na odpočinek. Možná využila nebo zneužila situace, nevím, to není na mém hodnocení. Divím se ale, že to takhle lehce prošlo,“ uvedl na tiskové konferenci Klusáček.

Jeho protějšek Jindřich Trpišovský se k celé situaci nechtěl příliš vyjadřovat. Pohled však měl pochopitelně odlišný.

„Je to jejich názor, ten komentovat nechci. V pondělí jsme se dozvěděli, že devět lidí je pozitivních, rozpustili jsme tým, až do čtvrtka. Jestli si někdo myslí, že to pro nás bylo příjemné, nebylo. Nevíte, jestli jste pozitivní, nebo ne, někteří rušili program na svátky. Byla to věc, do které jsme byli vrženi. Ve čtvrtek nám vzali krev, kde se pak zjistilo, že jsme negativní. V pátek jsme se vrátili k tréninku,“ popsal Trpišovský složitý průběh týdne.

Na Twitteru reagoval i šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. „Budeme jen rádi, když se i LFA připojí k šetření orgánu hygieny a akreditace. Nás to obrovsky poškodilo. Jestli kdokoliv vidí výhodu v tom, že týden netrénujete, chodíte po testech a stresujete se o své rodiny, je blázen.“

