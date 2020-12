Rada a Plzeň? Rozklepe mě jen Bayern a Reds. Probral Trpišovského knihu

Jablonec přijel do Olomouce hájit před dotírajícím soupeřem skvělou třetí příčku, ale nakonec díky zasloužené výhře 3:1 a zaváhání Sparty přezimuje jako stříbrný tým hned za vedoucí Slavií! Tohle není náhoda, trenér Petr Rada prostě umí. Opět v létě složil nový tým a opět s ním hraje hezký fotbal, který přináší body. „Spousta lidí už si asi myslela, že ustupujeme, říkali nám second hand. To hráče nabudilo,“ vysvětloval s úsměvem severočeský restart. Jenže – zůstane Rada v Jablonci?

29 bodů není náhodných, Jablonec si tentokrát na půdě čtvrté Olomouce úplně v pohodičce poradil i bez vykartovaného střelce Ivana Schranze. Zkrátka síla, kvalita, efektivita, zkušenost, ale i dravé mládí. Atraktivní mix.

Ještě se divíte, že Rada zaujal trápící se Plzeň, která o něm uvažuje, protože jeho metody by skomírající mančaft bez elánu pravděpodobně dost rychle probraly? Věk (62) je jen číslo, zkušený trenér rozhodoval zápasy svými střídáními i povedenými taktickými změnami.

„Jestli jsou pro mě nějaké spekulace kolem mé osoby a Plzně zadostiučiněním nebo poctou? Tak to neberu. Jsem trenérem Jablonce a na tom se nic nemění. Já s nikým nemluvil, všechno jsou asi nějaké šumy nebo takzvané zaručené zdroje,“ usmíval se šibalsky.

Na Andrově stadionu řádil především probuzený kanonýr Martin Doležal, jenž se do sítě svého bývalého týmu dvakrát trefil. Ze čtyř posledních duelů skóroval čtyřikrát. Prý by nejradši hrál dál a nepauzíroval, když chytil takovou formu. Ale pod kterým koučem to v lednu bude?

„Doufáme, že pan Rada neodejde, ale není to otázka pro mě. Spíš pro pana Peltu, jestli ho uvolní, ale myslím, že trenér bude chtít zůstat u nás,“ řekl Doležal.

Pokud by Viktoria zítra nezvládla šlágr se Slavií, mohou být vánoční svátky u Radových dost hektické. Vyzkoušel si Slavii, Spartu, vedl nároďák, angažmá v Doosan Areně by bylo další velkou výzvou.

„Samozřejmě je to příjemné, když se o vás píše. To těší každého. V novinách je teď všude Jindra Trpišovský, který má knížku. Já jsem ji taky vydal, za čtyřicet let ve fotbale na to mám nárok, ale jsem trochu kontroverzní vyvrhel, takže mi kamarád říkal, že když si ji šel koupit, už nebyla. A víte co? Prodavačka mu nabídla Trpišovského!“ rozesmál Rada novináře na poslední tiskovce roku.

„Opravdu mě nějaké řeči nebo články nerozhodí. Jsem rád, že můžu trénovat a být mezi mladými sportovci. Jo kdyby zavolal Bayern nebo Liverpool, tak bych se asi trochu rozklepal, ale takhle ne,“ uzavřel a nezapomněl lidem popřát hodně zdraví: „A hlavně ať už se nám všem vrátí normální životy.“