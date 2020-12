Trpišovský: Stanciu byl nejlepší na hřišti. Chci udržet kádr a jednu posilu

Jak jste viděl utkání v Plzni?

„Bylo to těžce vybojované vítězství, bylo vidět, že sezona stála všechny hodně sil. Zápas byl celkově utahaný, nebylo tam moc pohybu a náběhů, navíc byl těžký terén. Nepobralo to moc fotbalové kvality, bylo to o zodpovědnosti, klíčovém momentu, který se nám podařil. Neměli jsme dobrý vstup do zápasu. V prvních patnácti minutách jsme byli o kousek později u soupeře, do gólu jsme se trochu hledali. Poté jsme to dohráli velice dobře, ve druhé půli jsme měli několik nebezpečných šancí, Sima měl gólovku, ale nedal, proto to byly nervy až do konce. Někteří hráči na obou stranách dohrávali se sebezapřením. Utkání jsme zvládli zaslouženě, až na jednu šanci soupeře jsme skvěle pracovali do defenzivy, oba stopeři uhráli všechny souboje s Ondráškem i Beauguelem. Jsme rádi, že je alespoň na deset dní konec.“

Rozhodl Nicolae Stanciu. Odehrál nejlepší zápas na podzim?

„Myslím, že to byl nejlepší hráč na hřišti. Byl dobrý technicky, podal komplexní výkon. Spousta lidí má na něj vysoké nároky, ale on je v každém utkání v klíčových momentech. Jde o to, jestli je proměníme, nebo ne. Proti Plzni to vyřešil on. Poslal nás do vedení, pak vymyslel finální přihrávku pro Simu, čili byl ve dvou největších šancích zápasu z naší strany. Úplně se nedocení, jak se mu soupeř věnuje, ostatní hráči kolem něj pak mají víc prostoru. Každý ví, že je nebezpečný, každý se na něj chystá. Už jsme zažili, že když nenastoupí, jsou ostatní hráči těsněji bránění. Je pro nás strašně důležitý. Je to skvělý kluk, výborný hráč. I když se mu třeba herně nedaří, je v klíčových momentech. Jsem za něj hrozně rád. Vím, jak je on na sebe strašně náročný. Chce týmu pomáhat ještě víc, než mu pomáhá. My se ho pořád snažíme přesvědčit, že když hraje na sto procent, plní všechny úkoly a vytváří šance, jsme s ním spokojení. Ale on je na sebe náročný a chce rozhodovat zápasy.“

Na Plzeň máte nyní náskok už patnácti bodů. Odřízli jste ji definitivně z boje o titul?

„Myslím, že ne. Když vezmu loňskou sezonu, taky jsme tu vyhráli 1:0, po podzimu jsme vedli o šestnáct bodů a Plzeň nás před vzájemným zápasem stáhla na šest bodů. Na jaře nás čeká spousta zápasů, víc než v minulé sezoně, rozhodnuto o ničem není. Myslím, že v Plzni se dají přes zimu dohromady. Nikdo nevíme, co od jara čekat, pro nás všechny je to nová situace bez přípravy a bez odpočinku. Může se stát v dnešní době spousta věcí. Samozřejmě podzimní bodový zisk je pro nás příjemný, náskok na Plzeň je skvělý, ale rozhodnuto o ničem není.“

Nepřijde vám, že jste podzim po všech změnách zvládli až nad očekávání?

„Stoprocentně. Když si vzpomenu na poslední dva zápasy, které jsme v Plzni hráli, je náš kádr úplně odlišný. Prošli jsme ohromnou přestavbou. Ta na jaře bolela. Na začátku sezony jsme se hodně soustředili na kvalifikaci o Ligu mistrů, která dopadla tak, jak dopadla, byli jsme trochu v útlumu. Ale pak jsme to zvládli skvěle, celkově je tenhle rok výsledkově skvělý a tím, kde se ten tým momentálně nachází. Je smutný ohledně koronaviru, ovšem tyhle věci my neovlivníme. Jsem spokojený, že máme zabudovaných spoustu nových hráčů. Je dobře, že pracují tak, jak pracují.“

Plzeň - Slavia: Stanciu nádherným volejem otevřel skóre po Simově sólu! 0:1

Změní se v zimní pauze nějak váš kádr?

„Moje přání a názor je, že by nikdo neměl odcházet. Něco jsme rozjeli a máme nějaké cíle na jaro. K nějakému prodeji by mělo dojít v létě. Samozřejmě se to může změnit, když přijde nějaká nabídka, definitivní slovo má vedení klubu. Ale je jen deset dní pauza, čeká nás spousta zápasů, liga, Evropská liga, domácí pohár, do toho jsou kluci v reprezentacích. I proto stahujeme některé hráče, kteří nám na ty posty pasují. Třeba Micka van Burena, který se v Budějovicích rozehrál k výborným výkonům. Musíme vytvořit takový kádr, abychom měli zastupitelnost a splnili jarní cíle. A protože je 23. prosince, přeju si, aby nikdo neodešel a aby přišel jeden hráč, po kterém my trenéři dlouhodobě toužíme.“

Pod tlakem je plzeňský trenér Adrian Guľa. Jak vnímáte jeho situaci?

„To je otázka na Plzeň, nechci se motat do plzeňských věcí. Za sebe můžu říct, že Adrian je skvělý a pracovitý člověk se skvělým přístupem k fotbalu. Je to top člověk a top odborník. Jednou jsme se náhodně potkali na dovolené, strávili jsme spolu nějaký čas a povídali jsme si hodně o fotbale. Je do toho strašně zapálený, sledoval jsem jeho práci v Žilině. Všeobecně bych byl rád, kdyby v Česku byla větší trpělivost s trenéry. Řeknu příklad Budějovic, David Horejš je skvělý trenér. Postoupili do ligy, měli skvělou první sezonu, na začátku téhle se jim moc nevedlo a někde jsem zaslechl hlasy, že je jeho pozice nejistá. Z toho jsem byl úplně vyřízený. My to ve Slavii taky zažili. Tady bylo důležité, že vedení klubu mělo nějakou vizi, na které jsme se domluvili. A šli jsme po ní, ať se dělo, co dělo. To bylo strašně důležité. Přijde mi, že od trenérů se někdy chtějí skoro zázraky. Vždycky je to o situaci a atmosféře v klubu, nechci do toho mluvit ostatním klubům. Největší síla trenéra je vytvořit si kádr a herní schéma a podle toho by se měl hodnotit. Vždycky jsem říkal, že když přijde nový hráč do klubu, měl by mít půlroku čas na adaptaci, u trenérů je to podobné.“