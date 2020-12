Rada: Druhé místo je překvapení. Výčitky cizincům i reakce na Plzeň

Každý půlrok staví takřka od základů nové mužstvo. Práce ho baví, naplňuje. Někdy štve, vyčerpává. Každopádně jde Petru Radovi (62) pořád od tvrdé ruky. Jakmile seřval tým po porážce s Brnem, nakopl se Jablonec k úchvatnému finiši. Ve FORTUNA:LIZE přezimuje druhý a statisticky kopíruje ročník 2009/2010, který pod vedením Františka Komňackého dotáhl k historickému stříbru. „Užíváme si to, nikdo to nečekal,“ připouští kouč v rozhovoru pro iSport Premium.

Pro Plzeň má být první záložní volbou v případě odchodu Adriána Guľy. Ten se však na zimní pauzu nechystá a Petr Rada může dál provádět kouzla s Jabloncem. Po náročném podzimu relaxuje a na začátku ledna do toho zase vletí naplno. Jinak to neumí. „Těší mě, když můžu obětovat síly pro to, aby mančaft šlapal,“ říká v obsáhlém povídání. Vyjádřil se i k možnosti trénování ve Viktorii Plzeň, pokud by zde došlo k odvolání Adriana Guľy.

Nezná vám druhé místo neuvěřitelně?

„Pro všechny je to překvapení. Chtěli jsme být v horní polovině tabulky. V určitém období jsme klesli na osmé deváté místo, ale závěr nám vyšel. Nejvíc jsem se bál Olomouce. Tyhle poslední zápasy nemám moc rád. Bylo před dovolenou, někteří hráči pak jeli rovnou na Slovensko. Ale oni to zvládli. Nechtěli si to pokazit. Cítili, že už si vybrali malér s Brnem. Druhé místo je příjemné.“

Je reálné ho udržet?

„Bude to těžké. Je před námi ještě dvacet zápasů. Chceme se znova pokusit o Evropu, ale každý musí pochopit, že v Jablonci dochází k nutně obměně kádru z důvodu naplnění rozpočtu. Pro nás trenéry i vedení by měla být odměna, že hráči odejdou do lepších klubů.“

Který z vašich jabloneckých týmů byl nejlepší?

„Nejsilnější byl asi ten první. S Holešem, Pernicou, Trávníkem, Lischkou, Hanouskem. Ten tým si sednul, byl dobře poskládaný. Kdyby zůstal pohromadě na další sezonu, troufnul bych si s ním hrát o titul. Jenže po Evropské lize se kádr rozprodal. Ti hráči měli formu, nemohli jsme je udržet. Byl bych rád, kdyby se současný tým přes zimu změnil co nejméně. Doba na přípravu je krátká.“

V čem je výjimečný stávající výběr?

„Přišli hráči na hostování, Robert Hrubý, Ladra, Zelený. K tomu jsme získali Pilaře a z druhé ligy Martince. Jsem mile překvapený, jak je na tom mužstvo charakterově. Tento bod je pro mě asi nejdůležitější. Vencu Pilaře jsem předtím osobně neznal. Zjistil jsem, že je komunikativní, hraje, trénuje. I Ladra, který vypadal kdovíjak, je dobrý kluk. Hodně mě překvapil Ivan Schranz. Povahou i na hřišti. Kuba Martinec se do toho dostával, na konci podzimu šel výkonnostně nahoru. Podržel ho ve stoperské dvojici zkušenější Jarda Zelený. Rozuměli si spolu.“