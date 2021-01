Opava mohutně posiluje, Zavadil ladí příchody Čvančary, Smoly či Kanii

Fotbalisté Opavy pokračují v posilování kádru. Poslední celek prvoligové tabulky začne přípravu s dalšími čtyřmi novými hráči, kteří s ním dnes odcestují na soustředění do Portugalska. S opavským týmem budou trénovat útočníci Tomášové Čvančara se Smolou a záložníci Patrik Hellebrand s Lukášem Kaniou.

„Jejich působení v SFC intenzivně řešíme s jejich mateřskými kluby. Věřím, že se nám podaří dotáhnout do zdárného konce příchod všech hráčů. Byli by pro nás obrovským přínosem,“ uvedl pro klubový web nový sportovní manažer Pavel Zavadil, který postupně přechází z hráčské do funkcionářské role.

Hellebrand by měl v Opavě strávit jaro na hostování z pražské Slavie. Jednadvacetiletý záložník na podzim působil ve Slovácku a zasáhl do sedmi ligových utkání.

O rok mladší Čvančara patří Jablonci. V podzimní části nastoupil do devíti ligových duelů a připsal si jeden gól. Jednatřicetiletý Smola už v Opavě působil v letech 2016 až 2019, poté hrával za slezského rivala Ostravu a naposledy za rumunský Gaz Metan Medias. Třiadvacetiletý záložník Kania od léta oblékal dres druholigového Blanska.

Opava už v sobotu oznámila první čtyři zimní posily. Slezané na hostování získali záložníky Jiřího Kulhánka s Alešem Nešickým a obránce Davida Březinu, ze Slovenska pak přišel gólman Tomáš Digaňa.

Slezané odcestují na soustředění do Fara spolu s mistrovskou Slavií. Opavská výprava bude mít 25 hráčů. Doma zůstanou zraněný brankář Kryštof Lasák, nemocný obránce Joss Didiba a útočník René Dedič. Hostování vypršelo záložníkovi Jiřímu Texlovi.