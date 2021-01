Sparta sleduje reprezentanta Chile, do hry ale promlouvá i strahovský talent

Lukáš Štetina je po operaci kolena mimo hru do konce sezony, úvod jara velmi pravděpodobně nestihne pro problémy s kotníkem ani Ondřej Čelůstka. Je proto logické, že se Sparta před startem druhé poloviny ročníku zaobírá mimo jiné i otázkou stoperů. Podle informací iSport.cz, které potvrdily i zdroje redakce z Anglie, v uplynulých týdnech uvízl v jejím hledáčku chilský reprezentant Francisco Sierralta. Do hry ale hlasitě promlouvá i vzestup nadějného mladíka Martina Vitíka, jenž se ukazuje ve výborném světle.

Jít všechno podle v létě vytyčeného plánu, stopeři by pro největší český klub v tuhle chvíli nebyli vůbec tématem. Jenže... Lukáš Štetina vypadl pro vážné zranění kolena ze hry už v září, velkou část podzimu nebyl k dispozici Dávid Hancko, nyní je na marodce pro změnu Ondřej Čelůstka.

Trenér Václav Kotal tak zatím ani jednou nemohl postavit zadní linii tak, jak si před sezonou společně se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým napsali na papír. A velmi pravděpodobně se na tom ve zbytku ročníku nic nezmění.

I proto se v letenských kancelářích na přelomu roku otázka obsazení stoperské pozice opět otevřela. Podle důvěryhodného zdroje portálu iSport.cz Sparta stočila svůj zrak až na daleké Ostrovy, konkrétně do Anglie. V druholigovém Watfordu ji totiž zaujal třiadvacetiletý obránce Francisco Sierralta.

Přes 190 centimetrů měřící stoper je členem chilské reprezentace, na podzim naskočil do dvou zápasů probíhající kvalifikace na mistrovství světa. Na klubové úrovni v aktuální sezoně zvládl šest utkání, v životopise má i starty v Serii A za Parmu. Mimo jiné působil taky v Granadě, Udinese či Empoli.

V zákulisí se mluví o tom, že případný transfer v tuhle chvíli není vyloženě na spadnutí. Nelze však vyloučit, že se na tom v příštích dnech a týdnech něco nezmění. Sparta ovšem taky pracuje s variantou, že si vypomůže z vlastních zdrojů. Přesněji řečeno ze strahovské akademie, což je návaznost, kterou se snaží dlouhodobě prosazovat. A v tomhle případě se to vyloženě nabízí.

Ve velmi dobrém světle se totiž ukazuje talentovaný Martin Vitík. Sedmnáctiletý absolvent vyhlášené akademie na Strahově zvládl s přehledem a grácií ostrý podzimní test v Evropské lize proti AC Milán, velmi dobře vypadal i v přípravných utkáních proti Chrudimi a Českým Budějovicím.

Navzdory nízkému věku se Vitík může opřít o svou postavu (192 cm), je velmi silný ve vzdušných soubojích, zároveň ho zdobí rychlost a nadstandardní rozehrávka. S přibývajícími starty a zkušenostmi je vysoký předpoklad, že půjde výkonnostně strmě vzhůru. Po všech směrech se zdá být připravený na to, aby naskočil do ligového kolotoče a začal sbírat ostruhy na nejvyšší úrovni.

Pro sázku na vytáhlého zadáka hovoří i směr, který razí Rosický. Někdejší geniální záložník se od svého nástupu do funkce sportovního ředitele netají tím, že chce dávat hodně prostoru mladým hráčům. Ve Vitíkovi vidí obrovský potenciál. Sparta navíc disponuje trenérem, jenž se nebojí na mladé hráče sázet. Kotal to ukázal už ve druhé polovině minulé sezony, kdy zapracoval Adama Karabce, na podzim se pak do rotace dostali i Filip Souček či Matěj Polidar.

Důležitou zprávou je pak návrat Dominika Plechatého, jenž vynechal závěr podzimu pro poranění žeber. I on představuje pro Kotala alternativu, v jednadvaceti letech je stále fotbalistou, se kterým se vyplatí pracovat. Ačkoliv si na podzim vybral několik slabších momentů, po boku zkušenějších parťáků působil jistě a spolehlivě. Příkladem budiž třeba mače na Celtiku či v Lille. Navíc je to stabilní člen jednadvacítky, se kterou postoupil na EURO.

Pražané tak s ohledem na výchozí stav nejsou vyloženě tlačeni do toho, že by museli stopera přivést za každou cenu. Přesto to nelze vyloučit, ať už by to byl právě Sierralta či někdo úplně jiný. Ohromně silnou kartu ale představuje i zmíněný Vitík, ve kterém má Sparta ryzí defenzivní poklad.