Guľa si nařídil mediální dietu: Být náročný a makat, jinak to nefunguje

Neúspěch v Evropě i na domácí scéně Adrian Guľa přežil. V roli trenéra Plzně bude pokračovat i na jaře, kdy bude mít co napravovat.

„Bavíme se a vyhodnocujeme věci průběžně. Nejde půl roku mlčet a pak řešit. Na závěr podzimu jsme provedli další důkladnou analýzu. V rámci ní jsme viděli jasné nedostatky v herních parametrech – nestabilitu v obranné fázi celého týmu a nízkou produktivitu na počet šancí, které jsme si byli schopni vytvořit. Je potřeba větší zodpovědnosti, úsilí, ochoty jít na absolutní maximum ve všech okamžicích utkání,“ prohlásil Guľa, který musel čelit velké kritice. Učinil tak po svém, snažil se od venkovních vjemů co nejvíc izolovat.

„Vnímám to jako logickou součást toho, v jak ambiciózním klubu mám možnost pracovat a zároveň jako daň za podzimní výsledky, které nebyly dobré. Snažím se být disciplinovaný a v rámci toho příliš nevnímat mediální věci. Možná to lze nazvat mediální dietou,“ přiznal.

Stejně jako šéf klubu Adolf Šádek věří, že cesta vpřed povede pouze přes ještě větší utažení šroubů.

„Ano, nevidím jinou optiku. Jen intenzivní prací se z toho dá dostat, být náročný a makat. Tak to vnímám i v jiných odvětvích, jinak to nefunguje. Jsem rád, že to klub vidí stejně a dal mi tuto šanci. Každá změna v nastavení je určitým testem, jestli budeme trpěliví, nároční, ochotní změnit se. Půl roku vše fungovalo, pak se přestalo dařit. Tento pád jsme si museli vyhodnotit a rozhodli se i pro změny, bylo nutné udělat něco jinak. V mnoha ohledech a faktorech ještě zpřísníme,“ upozornil slovenský kouč.

Kádr Viktorie přes zimu posílili mladíci Pavel Šulc s Lukášem Matějkou, kteří se vrátili z hostování v Českých Budějovicích, a zkušený Šimon Falta z Olomouce.

„Když vezmu Pavla, je super, že si v mladém věku vyzkoušel angažmá jinde. Zjistil a porovnal si, co mu může Viktorka nabídnout za zázemí než jiný klub. Přišel úplně jinak nastavený než před rokem. To je ten důležitý proces. Věkový parametr přitom nerozhoduje, to zdůrazňuji, rozhoduje připravenost hráče. To samé platí pro Lukáše Matějku. I u něj cítím ochotu pracovat, otevřenost novým věcem a obrovský hlad. To vše jsou důležité předpoklady.“

A co říká Guľa na Faltu?

„Jsem za něj rád. Zajímavý hráč, po technické stránce i po stránce běžeckých parametrů a lidských hodnot. Věříme, že bude přínosem, rychle se etabluje v týmu. Je prověřený českou ligou, zkušený,“ charakterizoval dvojnásobného českého reprezentanta.

Plzeň vstoupí do jarní části FORTUNA:LIGY v neděli na hřišti Příbrami.