VIDEO: Slovácko - Karviná 2:0. Skvělý start po přestávce, domácí už čtvrtí

Aktivněji vstoupili do duelu domácí hráči. V 11. minutě se na pravé straně uvolnil Reinberk a centrem hledal Kohúta, jemuž ale chybělo pár kroků k míči. O pět minut později se do brejku dostal veterán Petržela, ale střela mu nesedla a skončila v prázdném hledišti. Byla to jeho poslední vážnější akce, neboť pár minut po ní musel kvůli zranění střídat.

Územní převaha Slovácka pokračovala i v dalším průběhu prvního poločasu. Svědíkův tým měl míč častěji na kopačkách, dopředu se dostával především po křídlech a hrozil centry. Žádný z nich však karvinskou branku neohrozil. Když to nešlo kombinací, zkusil to po náběhu ze 20 metrů Kliment, ale ani jeho projektil se mezi tři tyče nevešel.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 52. V. Daníček, 59. Kliment Hosté: Sestavy Domácí: Nemrava – Reinberk, Mich. Kadlec, S. Hofmann, Havlík – Kohút (68. Kalabiška), V. Daníček (C), L. Sadílek (83. Šimko) – M. Petržela (26. Jurečka), Kliment, Navrátil. Hosté: Neuman – Santos, Dramé, Šindelář, Twardzik – Mangabeira (61. Mikuš) – Herc (79. Tavares), Ostrák, Smrž, Bartošák – Papadopulos (C). Náhradníci Domácí: Srubek, Mareček, Jurečka, Šimko, Kalabiška, Kubala, Bajza Hosté: Kokovas, Jursa, Želizko, Tavares, Mikuš, Janečka, Ciupa Karty Domácí: S. Hofmann Hosté: Papadopulos, Šindelář Rozhodčí K. Hrubeš – K. Hájek, L. Ratajová Stadion Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty, Uherské Hradiště

Hosté se dopředu moc nehrnuli, jedinou vážnější šancí měl Papadopulos ve 28. minutě, ale jeho střelu po centru Bartošáka kryl Nemrava, který také vyřešil ošemetnou standardní situaci v poslední minutě prvního poločasu.

Po přestávce vstoupilo do hry video v momentě, kdy hra už byla na zcela opačné straně. Rozhodčí Hrubeš na pokyn kolegyně Adámkové vše vrátil a odpískal ruku Herce v pokutovém území. Nařízenou penaltu bezpečně proměnil Daníček a připsal si pátý gól v sezoně.

Zatímco nad první brankou domácích mohla Karviná kroutit hlavou, za druhou si mohla sama. V 58. minutě míč po Sadílkově rohu trestuhodně propadl malým vápnem a Kliment jej poslal do sítě.

Hosté se útočně osmělili až za nepříznivého stavu, zaváhání Nemravy ale Mikuš nevyužil. Těsně vedle mířila i Hercova střela a druhou střelu Mikuše chytil Nemrava.

Zvýšená aktivita Karviné přinesla také hostům pokutový kop, když v šestnáctce zahrál pod tlakem rukou Havlík. Jenže Nemrava Papadopulosovu střelu k tyči v 73. minutě vystihl a vyrazil.

Slovácký gólman tak odvrátil možnost dramatické koncovky, naopak jeho spoluhráč Kliment měl velkou šanci na další gól, ale z brejku mířil vedle. Slovácko tak porazilo Karvinou popáté v řadě a popáté výsledkem 2:0.

Klíčové okamžiky zápasu:

Slovácko - Karviná: Navrátil v pádu pálil mimo

Slovácko - Karviná: Kliment neproměnil sólový únik, mířil těsně vedle

Slovácko - Karviná: Papadopulos při penaltě selhal!

Slovácko - Karviná: Po ruce Havlíka penalta pro hosty

Slovácko - Karviná: Nemrava parádně vykopl Mikušovo zakončení z úhlu

Slovácko - Karviná: Přízemní střela Herce skončila vedle

Slovácko - Karviná: Mikuš nepotrestal chybu Nemravy při odkopu

Slovácko - Karviná: Kliment udeřil hlavou po rohu, 2:0

Slovácko - Karviná: Daníček poslal Neumana na druhou stranu, 1:0

Slovácko - Karviná: Hrubeš se dodatečně vrátil k ruce Herce ve vápně, penalta!

Slovácko - Karviná: Smržův trestňák domácí přečkali

Slovácko - Karviná: Bartošákův centr trkl Papadopulos do Nemravy

Slovácko - Karviná: Kliment potáhl míč do volného prostoru a pálil nad