Rušno v Teplicích: pohovory a záhul. Někteří přijdou o flek, říká Kučera

Už jste vydýchal páteční zápas, nebo se objevily nové poznatky?

„Stojím si za tím, že po prvním gólu jsme začali ztrácet střed hřiště a měli problémy s odraženými balony. Jablonec byl rychlejší a lépe četl hru. Po krátké přípravě to nebylo moc o kombinaci, zaostávali jsme a promítlo se to i do výsledku. Ten byl ostudný. Na hráče jsem o poločase apeloval, aby už nedovolili soupeři žádný gól, případně zkusili s výsledkem ještě něco udělat, ale my dostali ještě další dva. To mě hodně rozčílilo.“

Jaké si hráči odnesli následky?

„Zápas jsme si detailně rozebrali. A to i individuálně s některými hráči. V tréninku jsme přitvrdili a tým dostal pořádně do těla, aby si uvědomil, že musí tvrdě pracovat. Navíc máme v kádru velkou konkurenci a každý musí mít na paměti, že klidně může přijít o místo v sestavě.“

Zklamali vás především zkušení hráči?

„Naštvaný jsem byl spíš na týmový výkon, který byl úplně jiný než v prosinci. Především co se týká komplexní hry do defenzivy. Ve středu jsme nezískávali odražené míče a zbytek už na to bylo navázané. Se všemi jsme si to rozebrali. S některými jednotlivci i konkrétně osobně. Každý hráč dostal svoje video, aby se na sebe podíval.“

Dvě branky Jablonci hloupými chybami dovolil záložník Patrik Žitný. Byl pohovor i s ním?

„Ukázali jsme mu věci, které vyřešil špatně. Patrik má výborné předpoklady při hře dopředu, ale směrem dozadu na sobě musí pracovat. Chyby si uvědomuje, ale druhá věc je, aby to dokázal eliminovat v dalších zápasech. Musíme s ním pracovat, protože v něm stále vidíme potenciál.“

Na zápas s Českými Budějovicemi by se mohl vrátit například David Heidenreich. Chystáte změny v sestavě?

„Po delší době se vrací do hry více hráčů. Ať už kvůli zranění či karanténě. Není to jen Heidenreich, ale v přípravném utkání s Plzní hráli i Hyčka, Vondrášek, Trubač, Mareš, Jukl, Moulis či Vondrášek. Jsem rád, že kluci měli vytížení. Chtěli jsme si je otestovat v tempu. Změny určitě budou. Výkon byl špatný. Máme konkurenceschopné mužstvo a snad hráči chytnou svoji šanci za pačesy.“

V pátek jste kritizoval výkon zálohy. Především tam lze čekat změny?

„Svým způsobem musím zkritizovat Kučeru i Marečka. Středová řada nám nefungovala. Trochu je omlouvá, že Mareček se vrátil po zranění a Kučera celý prosinec hrál stopera. Nepomohli jim ani Radosta s Vukadinovičem. Nějaké varianty máme. Bohužel, Fortelný je stále ve Spartě, takže nám zbývá Jukl a přemýšlíme, jak to dál složit. Konkurence ve středu pole je velká a někdo to holt odskáče. Vypadne ze sestavy i samotné nominace a o svoje triko bude muset znovu bojovat.“

Co v neděli od utkání proti Dynamu očekáváte? Jedete vyhrát?

„Budějovice teď zvládly dva jarní zápasy, mají šest bodů a určitě se dostaly svým způsobem do klidu. Motaly se bodově kolem nás. Může to pro ně být psychická vzpruha. Hrají v domácím prostředí, mají anglický týden. Víme o jejich kvalitách, snaží se o rychlý přechod do ofenzivní části. Jejich fotbal je rychlý, přímočarý a důsledný, takže si na to budeme muset dávat pozor. Budeme muset předvést úplně jiný výkon než s Jabloncem a budeme se snažit urvat nějaké body."