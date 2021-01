Kostka oklikou zpět v lize: První zápas od října? Čekal jsem to horší

Kapitán Pardubic Martin Šejvl opouští trávník v Plzni poté, co dostal červenou kartu • Dominik Bakes / Sport

Radost plzeňských fotbalistů po brance do sítě Pardubic, která ale nebyla uznaná kvůli ofsajdu • Dominik Bakes / Sport

Radost fotbalistů Plzně po brance do sítě Pardubic • Dominik Bakes / Sport

V září roku 2015 debutoval coby teenager v lize. V dresu Bohemians naskočil v základní sestavě proti Plzni. Pak si ještě zahrál sedm minut v Liberci, od té doby šlus. Kariéra Dominika Kostky (24) nabrala povážlivě sestupnou tendenci. Přes Dobrovice, Zbuzany, pražský Motorlet, rakouský Gmünd či rezervu Slovácka se dostal do Pardubic. Na testech uspěl a v neděli zase nastoupil v české nejvyšší soutěži. Znovu proti Plzni.

„Na to, jak se to vyvíjelo, jsme odehráli vynikající utkání,“ pravil odchovanec „klokanů“ po porážce 0:2. V týdnu mu v Pardubicích oznámili, že ho berou. Vzhledem k dírám v sestavě dokonce dopředu tušil, že by mohl proti Viktorii nastoupit. Přitom k soutěžnímu zápasu naposledy naskočil na začátku října v MSFL za béčko Slovácka…

„Čekal jsem to mnohem horší, ovšem dva dny před utkáním jsem vytušil, že nastoupím. Snažil jsem se psychicky srovnat, připravil jsem se, kluci i trenér mi suprově pomohli. Neměl jsem takovou trému, jakou jsem předpokládal,“ pochvaloval si po zápase Kostka.

Zápas zvládl solidně, na pravém kraji středové linie vydržel kmitat celé utkání. Rozhodně si řekl o další šanci. Dopředu se moc nedostal, hlavně musel bránit. Plzeň měla velký tlak, který zesílil po vyloučení stopera Martina Šejvla ve třicáté minutě.

„Brzo přišla červená karta, museli jsme hrát dlouho v oslabení, ale myslím, že jsme se s tím týmově poprali. Kdybychom měli víc štěstí během našich šancí, především v první půli, mohli jsme klidně vyhrát. Pokud bychom dali gól, Plzeň bychom potrápili ještě víc,“ myslí si.

Na vlastní kůži poznal, že v Doosan Areně se nikomu nehraje snadno. Byť je Viktoria v herní i výsledkové šlamastyce, do soupeře se pořád dovede hladově zakousnout. „Hodně nás přehrávali přes lajny, mačkali nás, dusili před vápnem. Jak přišla červená karta, bál jsem se, že nebudeme zvládat. Ale mužstvo po celý zápas fungovalo vážně dobře. Jen se potvrdilo, co jsem slyšel. Z více stran jsem měl informace, že je tady vynikající parta. Proto jsem se sem těšil,“ pokyvoval hlavou.

Pardubice nevstoupily do jara dobře, dvakrát prohrály 0:2, příští duel s Příbramí už chtějí stoprocentně zvládnout. Je pravděpodobné, že Dominik Kostka u toho chybět nebude.