Plzeň chce obrodu s mladíky! Sleduje je Kolář, prostor mají tři talenti

Plzeňský záložník Šimon Falta v utkání v Příbrami, kde se on ani jeho spoluhráči gólově neprosadili • Dominik Bakes / Sport

Kapitán Pardubic Martin Šejvl opouští trávník v Plzni poté, co dostal červenou kartu • Dominik Bakes / Sport

Radost plzeňských fotbalistů po brance do sítě Pardubic, která ale nebyla uznaná kvůli ofsajdu • Dominik Bakes / Sport

Radost fotbalistů Plzně po brance do sítě Pardubic • Dominik Bakes / Sport

Talentovaní plzeňští fotbalisté Pavel Šulc a Lukáš Matějka, kteří se prosazují do sestavy Viktorie • Koláž iSport.cz

Koronavirová doba tento trend ještě zrychluje. Kluby často nemají jinou volbu, než vypustit do prvoligového fotbalu talenty z vlastní líhně. Nadějné hráče se snaží zapojovat také v Plzni, kde mění kádr po veleúspěšné generaci posledních deseti let. Naposledy proti Pardubicím figurovalo v nominaci hned pět odchovanců z akademie. „V áčku jsou nároky obrovské,“ přiznal v rozhovoru pro klubový web sportovní ředitel Zdeněk Psotka, který měl v Plzni v minulých letech na starosti také rozvoj mládeže.

Plzeňské ikony podepsané pod pěti tituly a třemi účastmi v Lize mistrů pomalu končí kariéry. Dohrávají v jiných klubech nebo se přesouvají na lavičku, případně do funkcionářských rolí. V sestavě z první titulové sezony 2010/11 zbyl akorát matador David Limberský (37). Viktoria do kádru pomalu dostává hráče z vlastní líhně, případně obehrává jiné mladší tváře.

Pravidelně nastupují Pavel Bucha (22), Adriel Ba Loua (24), začíná se prosazovat Pavel Šulc (20), v brance už šanci dostal i Jindřich Staněk (24). Do kádru patří Ondřej Mihálik (23), případně Miroslav Káčer (24). Z plzeňských odchovanců, i kvůli vysokému počtu zraněných, se minulý týden proti Pardubicím do nominace dostalo hned pět mladých tváří (Hranáč, Koželuh, Míka, Šulc, Matějka).

„Je to určitý ukazatel pro mladé hráče, že to jde a mají šanci dostat se k prvnímu týmu. Dlouhodobě máme cíl, aby sbírali zkušenosti v dospělém fotbale. Před rokem a půl jsme měli deset hráčů na hostováních ve druhé lize, nyní na podzim jich hned jedenáct působilo v nejvyšší soutěži. Finální výsledek ale bude, pokud se hráč opravdu natrvalo prosadí do kádru áčka, kde jsou nároky obrovské,“ přiblížil sportovní ředitel klubu Zdeněk Psotka.

Plzeň v minulosti sázela na prověřenou zkušenost, adepti z juniorky se prokousávali do prvního týmu jen velmi sporadicky. V éře Pavla Vrby chodili maximálně do přípravy nebo chvílemi trénovali s áčkem, v našlapaném kádru pro ostré zápasy nedostali prostor.

Světlou výjimkou, kdy se do sestavy vyšvihl vlastní odchovanec, byli před lety Petr Jiráček a Vladimír Darida. Poté se z mladých hráčů trvale prosadil pouze Patrik Hrošovský, později Michael Krmenčík. Silná generace kolem Horvátha, Limberského, Hubníka, Kozáčika, Koláře, Bakoše, Petržely a dalších si své posty dlouhá léta hlídala.

Trojice mladíků v Pardubicích

Vedení jde při skládání kádru stále velmi často cestou nákupu hotových hráčů prověřených první ligou, ideálně blízko konce smlouvy za nižší cenu. Generální ředitel Adolf Šádek realizoval přestupy Lukáše Kalvacha (Olomouc), Adriela Ba Louy (Karviná), Zdeňka Ondráška (Dallas), naposledy v zimě klub přivedl Šimona Faltu (Olomouc).

Přerod týmu logicky bolí a přispěl i k výsledkové mizérii na podzim, proces přestavby ale musí nastat. Klub se v posledních letech snaží investovat do výchovy mládeže a vyprodukovat více kvalitních fotbalistů, kteří to dotáhnou až na elitní soupisku. Z kádru, co před dvěma lety reprezentoval Viktorii v mládežnické Lize mistrů, se zatím prosadil pouze Pavel Šulc, ostatní sbírají zkušenosti po hostováních.

„Trenér Guľa vybírá vždy ty nejlepší hráče z béčka a zapojuje je do tréninků, do modelových zápasů. Několikrát jsme hráli áčko proti béčku. Je to ideální možnost si osahat fotbal na nejvyšší úrovni, pro nás zase šance vidět hráče ve srovnání,“ přiblížil Psotka. „Dnešní doba je zásadně ovlivněna koronavirem. Ve chvíli, kdy přijde nemoc či zranění, je důležité mít hráče připravené,“ zdůraznil.

Jednou z cest, jak připravit hráče pro áčko, jsou odchody na hostování. Šest kmenových hráčů Plzně od 19 do 21 let působí v jiných prvoligových klubech, kde dostávají větší prostor a sbírají ligové starty. Další hráči nabírají zkušenosti ve druhé lize.

„Viktoria Plzeň má vždy ty nejvyšší cíle. Aby se mladý hráč prosadil ihned po přechodu z dorostu či béčka, musí být opravdu mimořádný talent. Cesta hostování se tedy přímo nabízí,“ pověděl Psotka s tím, že všechny své hráče klub bedlivě sleduje. „To je nesmírně důležitá věc! Stará se o to Dan Kolář, komunikuje s hráči, sleduje jejich výkony a spolupracuje na tom s dalšími lidmi v klubu, kteří mají na starost skauting. Chceme hráče systémově připravovat na to, aby mohli hrát za Viktorku.“

Z mladých odchovanců aktuálně dostává prostor Šulc, který se udržel v týmu po návratu z hostování v Českých Budějovicích. Minuty na hřišti dostává i útočník Lukáš Matějka, při loňském hostování v Pardubicích druhý nejlepší střelec sezony 2019/20 ve druhé lize. Mimochodem - v kádru ligového nováčka stále úspěšně působí trojice Michal Hlavatý, Lukáš Pfeifer a Filip Čihák.

Osvědčila se i cesta Pavla Buchy. Nejprve se otrkal v Mladé Boleslavi a v aktuální sezoně patří k stabilním pilířům sestavy. Mladíci ale musí dokázat, že na plzeňský dres stačí a navážou na mimořádnou éru poslední desetiletky.

MLADÍ ODCHOVANCI V KÁDRU PLZNĚ Dominik Sváček (23 let), brankář, 1 start v lize (2016/2017) Robin Hranáč (21 let), obránce, 16 zápasů v ČFL Josef Koželuh (18 let), krajní obránce, 8 startů v ČFL Václav Míka (20 let), stoper, 10 zápasů v ČFL Pavel Šulc (20 let), záložník, 32 zápasů v lize (JIH, OPA, CEB, PLZ), 3 góly, 3 asistence Lukáš Matějka (23 let), útočník, 9 zápasů, 1 gól (při hostování v Budějovicích) MLADÍ HRÁČI PLZNĚ NA HOSTOVÁNÍ V PRVNÍ LIZE Šimon Gabriel (19 let), obránce, 6 startů v lize (2 Teplice, 4 Mladá Boleslav), hostování v Teplicích do června 2021 Michal Hlavatý (22 let), záložník, 9 zápasů, 1 gól, 1 asistence, hostování v Pardubicích do června 2021 Lukáš Pfeifer (21 let), křídlo, 12 zápasů, 1 gól, hostování v Pardubicích do června 2021) Filip Čihák (21 let), obránce, 6 zápasů, 1 asistence, hostování v Pardubicích do června 2021, Václav Svoboda (21 let), krajní obránce, 11 zápasů, 0+0, hostování v Příbrami do června 2021 Dominik Janošek (21 let), záložník, 73 zápasů, 2 góly, 6 asistencí, hostování v Boleslavi do června 2021 Jonáš Vais - přestup do Budějovic, na podzim hostování v Příbrami, 20 zápasů v lize

