Útočníci Opavy mlčí, dali jediný gól. Takhle se nezachráníme, ví Kováč

Tahle mise je odsouzena k zániku. Pokud má váš nejlepší střelec na kontě po osmnácti kolech dvě branky a ještě je to stoper a krajní záložník, můžete si rovnou vypsat druholigové parte. Opava udělala v zimě hodně pro záchranu, to hlavní však dál nemá: Góly. „Nemůžeme to prolomit. Je to alfa a omega našeho trápení,“ povzdechl si kouč Radoslav Kováč.

Trefy nepřišly ani s Tomášem Čvančarou (20), talentem z Jablonce. Ten zazdil pár šancí a je psychicky zlomený. „Dávám do toho sto procent, chci pomoct. A pak to s prominutím takto poseru. Tohle musí útočník v lize dávat,“ kál se po poslední porážce s Brnem, kdy měl na noze dva zásahy. „Jsem z toho smutný, naštvaný,“ dodal. Ani nemusel, na jeho tváři to bylo jasně vidět.

Sedm nových hráčů do pole mělo SFC okamžitě zvednout. Když se podíváte na výsledky, co se změnilo? Vůbec nic. Porážky, sem tam remíza. Když vyhrajete za půl sezony jeden zápas a vykládáte o spáse, zní to podobně, jako když ztraceni v poušti věříte, že se najednou před vámi objeví oceán s pitnou vodou. Fata morgana. „My nikdy nedáme první gól. To je náš strašný problém. Do šancí se dostáváme, nedáváme je a z první střely soupeře inkasujeme. Už to trvá hrozně dlouho,“ povzdechl si trenér.

Samozřejmě, Opava nesmí nic zabalit. A ani to neudělá. Herní projev rozhodně není tristní. Přehrávala Spartu i Zbrojovku, uhrála bod na Bohemians a se Zlínem. Jenže to zásadní, co mělo být od ledna jinak, se nemění. Efektivita nulová, veškerá snaha k ničemu. Jen další a další zklamání.

Očekávaní střelci nemají patrony. Klíčový muž Tomáš Smola odehrál kvůli nemoci a zranění jediný duel, proti Brnu šel ve druhé půli na plac na sílu. Po pauze neměl energii, fyzičku.

střelci Opavy Karol Mondek 2 Jan Žídek 2 Štěpán Harazim 1 Matěj Helešic 1 Aleš Nešický 1 (z pok. kopu) Lukáš Holík 1 René Dedič 1 Tomáš Rataj 1 Bartosz Pikul 1

O Čvančarovi už byla řeč. Snaživý, na hřišti se neschovává. Dokáže si najít prostor i míč. Ale v koncovce opakovaně selhává. Jako zachránce Opavy zatím nevypadá. „Není pro to žádná omluva. Šílený,“ prohlásil po bitvě s Brnem. V létě se sbalí a vrátí zpátky do Jablonce. „Vzali jsme ho, aby dával góly. Do šancí se Čváňa dostává, ale neproměňuje je. Je mu pořád dvacet roků. Má obrovský potenciál,“ podotkl Kováč.

Co „starousedlík“ Václav Juřena? Dře za dva. Má však limity, dané i postavou. Gólový přísun se od něj čekat nedá. Za 861 minut neskóroval ani jednou. Slovák René Dedič? Záhada. Věčně na marodce. Pak z ní vyleze, krátkodobě osvěží hru a jde zase stranou. Nikdo pořádně neví, co s ním. Bez fyzičky ligu hrát nemůže a aktuálně týmu nepomůže. Právě on je jediným útočníkem, který se dokázal trefit. Už je to skoro pravěk – 12. září 2020 zajistil Dedič remízu 1:1 v Příbrami.

Efektivitu nenabízí ani ofenzivní záložníci Lukáš Holík a Patrik Hellebrand. Duo H+H vypadá dobře na míči, zejména host ze Slavie Hellebrand technikou v rychlosti převyšuje spoluhráče o třídu. Ovšem střelec není a nejspíš nikdy nebude. Holík zase nechal čísla ve druhé lize, v Dukle mu branka nepřišla tak malá.

Je hodně smutné, že šestnáctce soupeře je nejnebezpečnější pětatřicetiletý kapitán Jan Žídek, který má výbornou útočnou hlavičku. On ale Opavě záchranu nevystřílí. Zvlášť když se o víkendu zranil a navrch vykartoval. „Brno, Sparta, Bohemka. Tyhle zápasy jsme měli vyhrát,“ mínil Čvančara.

Ještě není vše ztraceno. Nyní však musí Kováčův soubor fakt zabrat. Ideálně vyhrát slezské derby v Karviné a pak doma skolit Příbram. Někdo, kdo umí dát gól, by se na ten úkol hodil. „My jsme snad deset hodin nedali gól. Penaltu s Olomoucí nepočítám. To je úplně šílené, děsivé. Takto se liga nedá zachránit,“ dodal Kováč.

Slabá produktivita

Střely celkem: 145 (3. nejmenší počet)

Střely na bránu: 51 (2. nejmenší počet)

Úspěšnost střelby: 7,6 % (nejméně)

Přihrávky do gólové šance: 72 (4. nejmenší počet)

Přihrávky do pokutového území: 116 (8.)

Není náhoda, že Opava je nejméně produktivním týmem soutěže. Vytváří si totiž hodně málo střeleckých příležitostí a podobně málo má přihrávek do šance. Z toho se dá jen těžko vykouzlit lepší efektivita v útoku. Přitom se ale v přihrávkách do soupeřova vápna pohybuje v ligovém průměru. To zase souvisí s tím, že opavská hra je poměrně náročná a tým sám po sobě chce kvalitní podívanou pro lidi. Jenže jako by si to nepovídalo se složením opavského kádru...

Nevhodný způsob hry

Zápasy po sobě s gólem: 3 (nejméně s Boleslaví)

Góly z protiútoků: 1 (nejméně se Zbrojovkou a Teplicemi)

Góly z postupného útoku: 8 (5. nejhorší)

Góly ze standardních situací: 2 (nejméně)

Z celkových jedenácti zásahů jich hned osm dal tým z postupného útoku. To je gólový poměr, jaký nelze pozorovat ani u žádného ligového týmu, ani u těch, které jsou nejvíce zatížené na držení míče a na efektivitu svého postupného útoku, tedy Slavia a Viktoria Plzeň. Opava se sympaticky kloní k podobnému způsobu hry, jenže to naráží právě na kvalitu kádru. Podle analýz by se mělo mužstvo s ohledem na své ligové zdraví spíš přiklonit k účelnějšímu brejkovému pojetí. Za svou sympatickou snahu ale zaslouží Radoslav Kováč a spol. poklonu. Ale proráží hlavou zeď...