Vrba ve Spartě ONLINE: První trénink s týmem a reakce od šéfa Plzně Šádka

Zatím letošní největší událost v tuzemském fotbale. Do Sparty nastoupil jako nový trenér Pavel Vrba, symbol úspěšné éry Plzně i bývalý kouč reprezentace. Dnes dopoledne vedl první trénink, poté proběhla online tisková konference. „Měl jsem ještě jednu nabídku, ale ta přišla až poté, co jsem kývl Spartě,“ přiznal kouč. Sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický pak uvedl, že nový trenér podepíše smlouvu na rok a půl. S předchůdcem Václavem Kotalem by rád dál spolupracoval, ale ten zatím v klubu skončil. Dění sledujeme ONLINE.