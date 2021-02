Budějovický zázrak číslo dvě? Ukázali jsme sílu, chválil Horejš po Baníku

Co vám po vítězství nad Baníkem běželo hlavou?

„Moc si cením toho, že jsme porazili velice silného soupeře, Baník hrál dobře. Neměli jsme dobré vstupy do obou poločasů, ale kdyby Marko Alvir v první půli proměnil samostatný nájezd, mohli jsme jít do vedení. Ve druhé půli jsme chtěli hrát aktivněji, ovšem Baník byl na míči hodně silný. Kombinačně na tom byl líp než my, zato my měli víc vyložených šancí. Když už to vypadalo, že to skončí 0:0, po fantastické akci jsme dokázali rozhodnout.“

Nepřipomíná vám nynější situace tažení z minulé sezony, kdy jste coby nováček překvapili postupem do skupiny o Evropu?

„Nechtěl bych to takhle srovnávat. V první řadě jsem rád za to, že dokážeme zvládnout důležité zápasy. Když jsme dřív měli možnost se někam posunout, většinou jsme to nezvládli. Před Baníkem jsme kluky nabádali, že se můžeme dostat výš, a mám radost, že nám to vyšlo. Vstup do jara se nám povedl a přeju si, aby nám tahle série vydržela co nejdéle. Je vidět, že máme na čem stavět, ale taky je stále na čem pracovat. Nevyhrálo lepší, ale šťastnější mužstvo. Byla to pro nás odměna za to, že kluci celý zápas poctivě pracovali.“

Včetně křídelníka Mateje Mršiče, jenž podruhé na jaře vstřelil vítězný gól. V této sezoně odehrál všechny zápasy, tak se nabízí otázka, jestli jste od něj nečekal víc než jen dvě trefy?

„Jasně, čísla čekáme od všech ofenzivních hráčů. Matesovi se nedávno narodilo děcko, je spokojený a předvádí dobré výkony. Útočníkům se snažíme pomáhat, připravujeme jim individuální tréninky. Je to i o kvalitě a odvaze daného hráče, aby to vzal na sebe a nebál se jít do koncovky. Před gólem dostal těžký míč, ale poradil si s tím velice dobře. Má výbornou střelu levou i pravou nohou a chceme po něm, aby chodil do zakončení, stejně jako třeba Marko Alvir.“

SESTŘIH: České Budějovice - Baník 1:0. Hosté pálili šance, Dynamo je na konci ztrestalo

Neporoste s posunem na páté místo chuť? Nebudete chtít ještě nějaké posily last minute?

„Naše nynější možnosti jsou dostačující, jsem spokojený. Připravujeme tým tak, abychom byli hladoví po úspěchu. Myslím, že kádr, který tady máme, se už doplňovat nebude. Nedávno k nám přišel Dame Diop – věřím, že až se adaptuje a potrénuje, bude pro nás výraznou posilou. Mohli by nám pomoct i hráči po zranění: třeba útočník David Ledecký se postupně vrací se do formy a věřím, že taky zvedne konkurenci. Utkání s Baníkem nám napovědělo, že nás čeká ještě hodně práce, ale když tým ukáže sílu a takhle těžký zápas vyhraje, tak to o něčem svědčí.“

Ještě ke zmíněnému útočníkovi Diopovi: kdy bude připravený na ostrý zápas?

„U něj je to trochu složitější. Čekali jsme na víza, mezitím dostal individuální plán. Jenže delší dobu netrénoval s týmem, což je vždycky znát. Chceme mu dát čas na adaptaci, pak by měl zvednout konkurenci a čekáme od něj rozdílové věci. Počítáme s ním na devítku, ale je použitelný i z kraje. Věřím, že jeho adaptace bude trvat co nejkratší dobu a že se brzy zapojí do zápasů.“