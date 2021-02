PĚT věcí ze zápasu v Plzni. I tam mají svého Vitíka, Hoftychův apel na Babiše

V 18. kole FORTUNA:LIGY si Plzeň připsala už sedmou porážku, přitom v předchozích dvou sezonách jich nastřádala dohromady pouze o jednu víc. Liberec navíc při vítězství 2:0 dokázal, že Viktoria není pánem už ani doma. Co dalšího zajímavý zápas nabídl?

Po nástupu Adriana Guľy do Plzně dlouho platila rovnice domácí zápas = 3 body. Šňůru jedenácti výher v řadě přetrhla až loni v prosinci Karviná (0:1), stejný výsledek si z Doosan Areny odvezla za pár týdnů i Slavia. A nyní se Viktoria musela na vlastním hřišti sklonit před Libercem (0:2). Případný útok na druhé místo tak dostal vážnou trhlinu. „Dnes nás výsledek zabolel. Mužstvo tvrdě pracuje. Oproti podzimu vidím odlišnou dynamiku, ale musíme získávat body,“ ví dobře trenér Adrian Guľa.

Sudí pod tlakem

Ráz i výsledek zajímavého utkání určily tři momenty, které zkoumal VAR. A všechny tři dopadly příznivě pro hosty, na což v Plzni nejsou zvyklí. Sudí Miroslav Zelinka to taky několikrát důrazně pocítil. Už na hřišti mu hlasitě spílali Zdeněk Ondrášek i Jakub Brabec, prvně jmenovaný za to dostal i žlutou kartu. A při odchodu do kabin si na Zelinku počkal i vedoucí domácího mužstva Miroslav Jedlička, který mu také od plic řekl své. V mrazivém večeru nervy pracovaly naplno.