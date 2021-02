Horváth po vyrovnání letěl k praporku. Zlatý bod, radoval se trenér Příbrami

Velké drama, že?

„Máme zlatý bod. Hráli jsme s týmem, který dával soupeřům v posledních týdnech nálože. Dvakrát jsme vedli, Slavia má velkou kvalitu i na tomhle těžkém hřišti. Měli jsme plán, který nám vycházel. Myslím, že jsme Slavii ve spoustě případů nedovolovali lehkou kombinaci, přesto se po našich menších zaváháních dostávala do zajímavých situací. Naštěstí pro nás nevyužili v nastavení brejk do prázdné brány, my jsme pak šťastně vyrovnali.“

Jaká pak ve vás byla euforie?

„Samozřejmě jsem měl velikou radost. Najednou jsem se ocitl u rohového praporku. Byl jsem rád za kluky, myslím, že odevzdali velmi dobrý fyzický a taktický výkon. Můžeme samozřejmě hledat chyby, ale pro nás je to skvělý výsledek a odrazový můstek k tomu, abychom body sbírali dál.“

Jak hodně vám může tahle remíza pomoct?

„Uvidíme v dalších zápasech. Nebudu vykřikovat, že jsme věděli, že Slavii potrápíme a že dáme tři góly nebo dva a Slavia si jeden vstřelí sama. Před utkáním jsme byli skromnější. Ale myslím, že jsme si vytvořili dobré střelecké pozice, mohli jsme dát i další góly. Myslím, že výsledek zápasu odpovídá. Kluci trénují každý den naplno. Na hřišti to bylo vidět. Musíme držet tuhle laťku výkonů, nesmí se nám stávat výkyvy jako například proti Pardubicím, kdy jsme podali velmi špatný výkon. Doufám, že jsme se tímhle výkonem vrátili k tomu, co jsme hráli s Plzní nebo v Budějovicích první poločas. Doufám, že to kluky povzbudí.“

Co jste říkal brance na 2:1, kterou si Slavia dala sama?

„Musím použít repliku Romana Pavlíka (trenér brankářů Příbrami), který za mnou přišel a řekl, že to není možný, že se to nestalo nám. Asi v takovém rozpoložení jsem byl i já. Byl to pro nás šťastný gól, ale vyvinuli jsme tlak na Ondru Kúdelu. Možná jsme za to byli odměnění. Ale samozřejmě byl to hodně kuriózní a šťastný gól.“

Slavia - Příbram: Nevídaný vlastňák! Kúdela překonal vyběhnuvšího Koláře, 2:1!