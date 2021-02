Karlsson: Musíme být jako Manchester United za Fergusona

Jedna z věcí, kterou trenér Pavel Vrba stihl za tři dny ve Spartě změnit, byl právě penaltový exekutor. Nakonec se v Olomouci ukázalo, že šlo o jeden z klíčových momentů. Proč zrovna Moberg Karlsson? „Protože má takové individuální schopnosti, že by měl podobné situace zvládat,“ vysvětlil kouč svůj tah. Se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým to prý neřešil.

Davide, jak složité je proměnit v zápase dvě penalty, navíc s tou předchozí neúspěšnou sérií?

„Já ty předchozí nekopal, takže moje sebevědomí to neovlivnilo. Chce to mentální sílu. Dneska obzvlášť, protože mě celý zápas bolela hlava. Ale myslím, že v tomhle jsem silný a doufám, že přidám spoustu dalších branek.“

Věřil jste ve vítězství i za stavu 0:2?

„Jsme Sparta, musíme být něco jako Manchester United za Fergusona, když dokázali takovéhle zápasy otáčet. Věřili jsme si, i trenér nám pořád říkal, že jsme skvělý tým se skvělými individualitami. Takže myslím, že ani za toho stavu 0:2 jsme neztratili víru, což se projevilo.“

Ještě nějaká změna pod novým koučem?

„Strávil s námi tři dny, to není moc času. Ale řekl bych, že dokáže dát jasně najevo, co od nás na hřišti chce. Až budeme mít společně víc času, projeví se to a bude to super.“

Jaký to byl podle vás vůbec zápas?

„Nahoru dolů. Udělali jsme hodně chyb. Ale přišel nový trenér, přinesl nové myšlenky, budeme potřebovat trochu víc času, abychom to všechno dokázali přenést na hřiště. Nicméně je to vítězství, takže jsme spokojení.“

