Boleslav hraje o přežití. Zimní třesk kádrem, Jarolím už využil 33 hráčů

Jiří Skalák se vrací do Mladé Boleslavi • Barbora Reichová (Sport)

Karel Jarolím po příchodu do Boleslavi pořád čeká na první vítězství • Pavel Mazáč (Sport)

Sestup by byl pro Mladou Boleslav pohromou, šéfové klubu proto v zimním přestupovém období rázně jednali. Mohutně zatřásli kádrem: devítičlenný zástup odešel, deset hráčů dorazilo. Na náročnou a nevyzpytatelnou řežbu o setrvání v nejvyšší soutěži se Boleslav vybavila několika borci se zajímavým životopisem a renomé, například Jaromírem Zmrhalem, Radimem Řezníkem, Tomášem Malínským či Jiřím Skalákem. Problém? Nejsou rozehraní. Ale na to není čas koukat, právě oni mají pomoct odvalit hrozbu velké ostudy a pádu do druhé ligy.