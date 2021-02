Provod o asistencích: Vždycky jsem byl nahrávač. Víc týmů jako Pardubice

Výhra vypadala hladce. Bylo to tak?

„Zápas nebyl jednoduchý. Pardubice vlétly do ligy jako svěží vítr, myslím, že jim to jde. Jsou na vlně. Připravovali jsme se na ně. Myslím, že v prvním poločase byli takoví zakřiknutější, tolik nehráli, hodně míče nakopávali. Bylo to hodně o vyhrávání soubojů a sbírání balonů. Povedlo se nám dát rychle dva góly, což pro nás bylo super. Ve druhém poločase se nebáli hrát, myslím, že to bylo sympatické. Doufám, že bude víc týmů jako oni. I pro diváky je to pak koukatelnější.“

Připsal jste si dvě asistence, takže i s osobním příspěvkem musíte být spokojený, že?

„Při té první jsem měl větší podíl na gólu než při druhé, kdy jsem to dal jen Nicovi pod sebe, který to pak hezky trefil. Jsem rád, že body mám, sice to nejsou góly, ale asistence. Těší mě, že tím pomáhám týmu.“

Nepřemýšlel jste při první akci, kdy jste nahrál Kuchtovi, že budete zakončovat sám?

„Jo, ze začátku jsem si myslel, že půjdu sám, že to dotáhnu až na bránu. Ale periferně jsem viděl spoluhráče, jak běží. Ani jsem nevěděl, že je to Kuchtič. Každopádně mi přišlo lepší to vyřešit takhle do prázdné brány.“

Brzy byste měl dostat žluté číslo pro krále asistencí. Těšíte se na něj?

„Pokud ho dostanu, bude hezké v tom hrát, ale pro nás je důležité, abychom byli úspěšní jako tým. Tohle jsou jen maličkosti. Pro nás je zásadní, abychom dotáhli do konce naše cíle a získali titul.“

Kde se ve vás vzalo, že máte tolik gólových přihrávek? V sezoně jich máte osm, na jaře šest.

„Myslím, že odjakživa jsem byl spíš nahrávač, gólů jsem tolik nedával. Jsem rád, že to tak je, a doufám, že to tak bude i pokračovat. Je to ale práce celého týmu, není to jen má zásluha. Kluky dostáváme do šancí a oni je výborně zakončují. To je důležité.“

Momentálně hrajete ve středu zálohy. Jak vám tahle pozice sedí?

„Myslím, že si to teď sedlo. S Nicem (Stanciem) a Holim (Tomášem Holešem) hrajeme už delší dobu. I trenéři mi dřív říkali, že mě vidí spíš uprostřed než na kraji. Jsme víc na balonu. Ale jsem hlavně rád, že můžu nastupovat v takhle velkém klubu. Doufám, že nám to půjde dál.“

Už ve čtvrtek vás čeká první zápas proti Leicesteru v Evropské lize. Jak se těšíte?

„Hrozně moc. Pro nás bude svátek, že sem dorazí takový tým z Premier League. Bylo důležité, že jsme si potvrdili formu, kterou jsme měli před Příbramí. Doufáme, že zápas s Leicesterem zvládneme a uhrajeme dobrý výsledek pro odvetu.“

Slavia - Pardubice: Simův důrazný průnik zužitkoval Kuchta, 1:0!

