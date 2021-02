Jsme nastavení na Evropu, říká Vrba. Chválil obrat, Karlssona i Součka

Sparta pod Pavlem Vrbou, to není nic pro kardiaky. Letenští po nástupu úspěšného kouče zvládli za tři body i druhý ligový duel, opět to ale byla pořádná divočina. Favorit v přestřelce umlátil Karvinou (4:3) a odskočil na druhém místě průběžné tabulky už na rozdíl šesti bodů. „Závěr byl hektický, přesto musím mužstvo pochválit. Znovu jsme to dokázali otočit,“ chválil i přes řadu nedostatků Vrba.

Zápas Sparty opět po týdnu pobavil fanoušky na maximum. Přiznejte ale, neuvítal byste i nějaké klidnější utkání?

(Lehce se usměje) „Bylo to podobné jako v Olomouci. Máte pravdu, že ten závěr byl hektický. Zavinili jsme si to sami, nepovedl se nám vstup do zápasu. V úvodních patnácti minutách jsme měli hodně ztrát, Karviná byla lepší a zaslouženě se dostala do vedení. Musím přesto mužstvo pochválit, jak se dokázalo zvednout. Zvládli jsme to podobně jako v Olomouci. Hráči to dokázali otočit, v jedenácti jsme přidali čtvrtý gól a vypadalo to, že se zápas dohraje ve větším klidu. Pak přišlo vyloučení, inkasovaný gól. To nás dostalo do situace, že jsme se o výsledek obávali. Se třemi body jsme spokojení, samozřejmě jsme chtěli vyhrát. Ten závěr jsme takticky zvládli dobře. Co je plus, že dáváme hodně gólů, vytváříme si šance. Minus samozřejmě je, že často inkasujeme.“

Karlsson se pod vaším vedením trefil ve dvou zápasech pětkrát. Upravil jste nějak jeho roli na hřišti, aby bylo možné naplno využít jeho předností?

„U těchto hráčů je výhoda, že pokud dokážou v ofenzivě táhnout mužstvo, tak nemusíte tolik tlačit na to, aby byli důslednější v dalších věcech. Pokud bude hráč výjimečný v útočné fázi a nebude stoprocentní v defenzivě, není to velký problém. David měl na obou výhrách obrovskou zásluhu. Ukazuje svou kvalitu, co se týká individuálních schopností, to je viditelné i na tréninku. Je to přesně ten typ hráče, který baví diváky.“

Špatný vstup do zápasu prožil Filip Souček, pak se ale vykoupil dvěma vynikajícími asistencemi. Budete jeho výkon hodnotit v konečném součtu kladně?

„U těchto hráčů je to o herní vytíženosti. Když bude Souček hrávat víc, tak se mu takhle nepovedený začátek nestane. S odehranými minutami sbíráte sebevědomí, vytváříte si pozici v mužstvu. Ze začátku nebyl optimální, ale pak nám pomohl v ofenzivě. Ten úvod odmazal, s přibývajícím časem jeho výkon rostl a hrál velice dobře.“

Stejně jako v Olomouci jste začali hodně vlažně. Čím si to vysvětlujete?

„V Olomouci to bylo trochu jiné. Soupeř začal hodně agresivně, nedal nám prostor, my jsme se s tím nedokázali vyrovnat. Dostávalo nás to do problémů. To nebyl tenhle případ. Nebyli jsme pod tlakem, ale srážela nás nepřesnost. Ztráceli jsme hodně balonů. Věřím, že se do příštích zápasů poučíme.“

Už před výkopem jste musel řešit nepříjemnost, když se na rozcvičce zranil Michal Sáček. Jak se vám na pravém beku líbil Tomáš Wiesner?

„Myslím, že Sparta má dostatečně široký kádr. Pro nás to nebylo snadné, měnit hráče patnáct minut před výkonem není optimální. Máme tu ale spoustu kvalitních hráčů. Čekají na příležitost, pak je pouze na nich, jak to zvládnou.“

Znovu se vám rozbil střed pole, Bořek Dočkal dostal čtvrtou žlutou kartu, Michal Trávník rovnou červenou. Jak velký problém to je směrem k dalšímu utkání?

„Ještě můžete připočíst Davida Pavelku, kterého do zápasu nepustilo zranění. Víceméně jsme hráli s novou dvojicí, těch změn ve středu pole bylo víc. Pro chod mužstva, které si potřebuje na něco zvyknout, to není optimální. Vždycky je lepší, když jsou klíčoví hráči ve středu pole k dispozici. Znovu do toho budeme muset sáhnout, po trestu bude k dispozici Krejčí mladší, doufám, že se vrátí i Pavelka. Možnosti pořád máme, kvalita je tu velká.“

Proč střídal ještě v prvním poločase Ladislav Krejčí starší?

„Má problémy s kotníkem. Půjde na vyšetření a uvidíme.“

Během krátkého období jste na druhém místě odskočili na rozdíl šesti bodů. Jak moc je to pro vás důležité?

„Hlavně musíte vzít v potaz, že Jablonec má o zápas méně. Sice je to teď šest bodů, ale klidně to pak může být jinak. I když je pravda, že mají dohrávku se Slováckem, to pro Jablonec bude těžké utkání. Já jsem do Sparty samozřejmě přišel s tím, že bychom měli hrát poháry, základní skupiny. To mě po zkušenostech z Plzně láká. To jsou ty zápasy, které posouvají celý klub dál. Jsme nastavení tak, že je chceme hrát.“

