„S“ proti sobě o titul? Souboj po 12 letech, kde jsou nástrahy a hlavní zbraně

Už delší dobu se není o čem bavit. Slavia přece valí za třetím zlatem za sebou, v cestě jí nepřekáží skoro nic. No, skoro nic... Co když se do nejvyšší české soutěže vrací motiv, který tu už dvanáct let nebyl. Slavia a Sparta konečně spolu v boji o titul.

„Pro ligu je to zajímavější, než kdyby lídr vedl o dvanáct nebo patnáct bodů, ale slávisté zatím můžou být v pohodě,“ pokyvuje ještě pořád hlavou bývalý trenér a expert deníku Sport Ivan Kopecký i u osmibodového náskoku červenobílých.

Uplynulé kolo přesto nastolilo mírné pochyby, zda mají obhájci skutečně tak dokonale umeteno. V Teplicích totiž v neděli brali pouze bod, za poslední tři kola je to jejich už druhá ztráta po remíze v Příbrami 3:3. Na druhém břehu řeky Vltavy naopak Sparta za stejnou dobu pobrala všechno, co šlo. Devět bodů.

Po nástupu Pavla Vrby zůstává stoprocentní, v čase navíc vybrušuje i výkonnost. V sobotu ve Zlíně byla zcela přesvědčivá. Sázkové kanceláře zareagovaly okamžitě, kurz na sparťanský titul spadl z hodnoty 40:1 na 22:1.

„Ale jsou to pořád jen tři zápasy. Až jich budeme mít odehraných deset, můžeme něco hodnotit,“ zůstal nohama pevně na zemi Vrba. Jeho slova perfektně charakterizují současné rozpoložení Sparty. O titulu se na Letné pořád nezačalo mluvit, téma to nebylo ani na startu sezony, klub útok na první příčku nevyhlásil. Priority leží stále jinde. Sparta po nástupu úspěšného kouče vstoupila do další etapy, Vrba a jeho noví svěřenci jsou stále v jakémsi poznávacím procesu.

Důležitý týden pro Slavii

Jasným cílem je umístění do druhého místa, které zajišťuje účast v předkole Ligy mistrů. Plus obhajoba domácího poháru. Jenže... Pokud Vrba se svou smečkou zavětří krev, můžou si být všichni jistí, že to zkusí. I na silnou Slavii, která si ještě pořád drží komfortní odstup. Ten se ovšem, od trenérské rošády ve Spartě, ztenčil o čtyři body.

„Spartě se pod trenérem Vrbou povedlo stáhnout z náskoku Slavie čtyři body a teď je to už jen o osm, ale počkejme si na dubnové derby v Edenu. Pokud sparťané zvítězí, fajn, můžou hrát o titul,“ konstatuje Kopecký.

Ano, opravdové zkoušky na Bořka Dočkala a spol. teprve čekají. Blíží se jablonecký zápas v bahně, potom na Letnou přijede Viktoria Plzeň. Začátkem dubna pak zmiňované derby. V té době ale může být boj o trůn teoreticky otevřený ještě víc.

Napovědět může už tenhle týden, pro Slavii hodně důležitý. Ve čtvrtek se bude prát v Leicesteru o postup do osmifinále Evropské ligy a hned v neděli ji čeká supertěžká řežba proti rozjetému Slovácku na jeho hřišti.

„Říkám to pořád, každý zápas je důležitý. Máme čtvrtek, pak neděli na Slovácku, proti kterému se vždycky těžko hraje, naposledy jsme tam zaslouženě prohráli, je to výborný tým. Chceme zvládnout oba příští zápasy,“ zdůraznil slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Sám z vlastní zkušenosti ví, jak rychle se může bodový polštář vyfouknout. V minulé sezoně měla Slavia na Plzeň po dvaceti kolech náskok šestnácti bodů. Vypadalo to, že je hotovo. O deset duelů později už ale Západočeši ztráceli jen šest bodů a do nadstavby šli s celkem reálnou nadějí na zázračný ligový převrat.

Podobné ztenčování by Slavii mohlo v téhle době přivodit ještě větší nervozitu. Ačkoli jsou sešívaní výkonnostně stále o kus vepředu, faktor Vrba k tomu vybízí. Nelze totiž vyloučit, že s letenským týmem, který dostal do rukou, skutečně nevystřelí strmě vzhůru. Už pro další zápas se vrátí kapitán Bořek Dočkal, brzy by měli být fit i David Moberg Karlsson či Lukáš Juliš. Comeback navíc chystá hvězdný Adam Hložek a kdo ví, jak drtivou zbraň z něj může kouč primárně nastavený na ofenzivu udělat...

„Náš přístup je jasný, bude hrát vždycky to nejlepší, co budeme mít k dispozici. Proto jsme si nechávali ten širší kádr, víme, jak náročné jaro nás čeká,“ prohodil Trpišovský. Za současné konstelace by to Slavii stále mělo pohodlně stačit. Bude to ale platit i za týden?

Nášlapné miny pro „S“ SLAVIA 21. kolo - venku Slovácko

26. kolo - doma Sparta

27. kolo - venku Liberec

30. kolo - doma Plzeň

33. kolo - venku Jablonec SPARTA 22. kolo - venku Jablonec

23. kolo - doma Plzeň

26. kolo - venku Slavia

30. kolo - venku Liberec

33. kolo - venku Bohemians

Okolnosti boje o titul Efekt Pavel Vrba Nový trenér, samá výhra. Pavel Vrba sice vedl Spartu zatím jen ve třech zápasech, všechny ale zvládl, byť dvakrát s odřenýma ušima – v Olomouci překlápěl manko 0:2, Karvinou povalil ve westernové přestřelce 4:3. Má to i druhý rozměr, kouč Slavie Jindřich Trpišovský chová Vrbu ve velké úctě, mluví o něm jako o nejúspěšnějším českém trenérovi posledních let a jakoby mimochodem tuší, jakou energii mohli Letenští jeho angažováním získat. Pavel Vrba v české lize 3x mistr (2011, 2013, 2018) 1x vítěz poháru (2010) 1x vítěz Superpoháru (2011)



Bilance Trpišovský–Vrba: 6 zápasů 4 – 0 – 2 Slávistické jaro Tým Jindřicha Trpišovského má dva tituly z posledních dvou sezon, ani jednou se to ale na jaře neobešlo bez bolestí. Do bitvy o ten první v ročníku 2018/2019 se částečně projevilo tažení Evropskou ligou až do čtvrtfinále, kdy se těsně před koncem základní části smrsknul náskok „sešívaných“ z devíti na čtyři body. O rok později zase nastal velký přerod týmu a po podzimu šestnáctibodová díra se ztenčila na polovinu. Slavia si ale ani jednou nenechala sezonu zkazit.



3 Za tolikátým titulem v řadě míří Slavia. Byla by to druhá nejdelší mistrovská šňůra v historii české ligy. Delší zaznamenala jen Sparta mezi lety 1997 a 2001, kdy získala pět titulů v řadě. Derby, nic pro Spartu Zakroužkovat v letošním kalendáři víkend 10.–11. dubna. Na Slavii se ve 26. kole FORTUNA:LIGY zjeví Sparta, velké derby. Možná i s motivem zlomového momentu, psychologického rozřešení. Samozřejmě pokud se rozdíl mezi oběma týmy zase nezvětší. Zkrátka tenhle ostrý zápas mezi dvěma obrovskými rivaly by po dlouhé době mohl usměrnit titulovou tahanici. Buď Slavii vrátí sebejistotu, nebo dá Spartě velkou naději, v jakou už třeba ani nedoufala.



11 Tolik ligových derby v řadě už Sparta nevyhrála. Naposledy se radovala v březnu 2016, tehdy se ještě ovšem Slavia pozvolna lízala z těžkého ekonomického i výsledkového propadu.

