Sparťan "Lavi" chválí koncepci s Vrbou: Zdá se, že se vrací někam výš

Tři zápasy, tři výhry, devět bodů. Nástup Pavla Vrby do Sparty začal ve velkém stylu, což obměkčuje i sparťanské příznivce. Strach, že letenská obec explzeňského kouče nepřijme, každým podobným úspěšným vystoupením padá. „V tuhle chvíli vědí, co dělají,“ řekl k angažování zkušeného trenéra v pořadu TIKI-TAKA na O2 TV herec Jakub Štáfek známý jako Julius Lavický z populárního seriálu Vyšehrad. A také sparťanský fanoušek.

Pavel Vrba zažil největší úspěchy v Plzni, kde získal tři tituly a třikrát postoupil do Ligy mistrů. Po angažmá v Bulharsku ale v zimě kývl na nabídku konkurenta z Letné. Nástup na Spartu zvládl famózně, tým pod jeho vedením vyhrál v Olomouci (3:2), s Karvinou (4:3) a ve Zlíně (3:0). Vedoucí Slavii se mužstvo v tabulce přiblížilo už na osm bodů.

„Nevím, jestli jsem úplně rád. Ale v tuhle chvíli vědí, co dělají. Mají důvody, proč Pavla Vrbu angažovali,“ odpověděl na Vrbovo angažmá herec a sparťanský fanoušek Jakub Štáfek. „Je to profesionál, kvality rozhodně má. Nebude chtít nikoho zvýhodňovat, bude to jenom o tom ukázaná platí. Když budou kluci odvádět maximum na tréninku, dostanou šanci v zápase,“ vyzdvihl.

Je přesvědčený, že Vrba by na Letné mohl vydržet delší dobu. „Koncepce je teď jasná, chtějí se vyvarovat toho, aby zase měnili po pár měsících trenéra. Zdá se, že se pomaličku vrací někam výš. Jde o dlouhodobější koncepci, to by mohlo být ideální. Každopádně jim držím palce,“ dodal Štáfek.

„Přesně ví, co chce. Bude používat starší hráče, když bude cítit, že tomu dají všechno. Ale kdo bude nejlépe připravený, ten bude hrát, nebude nikoho zvýhodňovat. Základ pro trenéra je získat si starší hráče, aby začali makat. To je příklad Limberského v Plzni, když tam přišel nový trenér,“ přidal ve studiu O2 Sport názor Vladimír Šmicer.