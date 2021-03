Další odchod z Ďolíčku. Světoběžník hledá výzvu: Žádná zlá krev, makám

Většinu podzimu strávil v základní sestavě klokanů, jenže posledních pár minut dostal těsně před Vánoci v na stadionu Slavie a od té doby jako když utne. Bývalý kapitán dorostu Borussie Dortmund, kterého Bohemians vykoupili před třemi lety z Jihlavy, hledá novou výzvu.

„Byl jsem s klubem v kontaktu a před dvěma měsíci jsem ho informoval, že nehodlám smlouvu prodloužit. Dostal jsem novou nabídku a všechno bylo absolutně fér, ale prostě jsem ji odmítl, to je celé. Žádná zlá krev, s trenérem i managementem máme velmi dobré vztahy,“ řekl v rozhovoru na klubovém webu.

Od začátku jarní části ligové sezony na jeho místě dostává šanci Jan Vondra, pozici levého beka si v očích Luďka Klusáčka uzmul pro sebe. Na stejné místo navíc Vršovičtí počítají s Danielem Koskem, kterého přivedli ze Slavie na hostování s opcí.

„Ale nechci, aby to teď vypadalo, že pro mě sezona skončila, to bude až v létě a pořád máme spoustu cílů, které chceme dostáhnout a makám dál jako předtím. Pak pro mě začne něco nového a budu hrát jinde, i když ještě nevím kde. Udělal jsem rozhodnutí a stojím si za ním, mám jen jednu kariéru. Trenérova práce je dělat to nejlepší pro kub a a pokud se mnou bude šance na výhru, nevidím důvud, abych nehrál,“ dodal s tím, že by si ještě v zelenobílém do konce sezony rád zahrál.

Němcovo loučení se tak zřejmě obejde bez velkých kontroverzí, nicméně v posledních týdnech jde už o třetí oznámení nebo očekávaný úbytek ze zelenobílého kádru. Jan Vodháněl, na něhož před rokem chodily nabídky zpoza Atlantiku u Botiče oznámil, že nevěří majiteli, sportovnímu řediteli ani trenérovi a že je na odchodu.

Poslední z rodu Hašků Filip zase posílá do Ďolíčku přes právničku výzvy k zařazení do áčka. Klub reaguje, že v něm de facto je, ale také v tomto případě lze předpokládat, že přes léto ve Vršovicích nevydrží. Aktuálně klub přišel i o jednoho z útočníku. Nigerijec Michael Ugwu si na tréninku zlomil nohu a jeho rekonvalescence se odhaduje na 4 měsíce.