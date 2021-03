V kabině Slavie: Trpišovského řeč na Leicesteru, Stanciova čeština i tanec

Lišky padly, hon byl úspěšný. Slavia pokořila v Evropské lize Leicester, protivníka ze špičky Premier League. Ve dvojzápase mu nepovolila ani jednou skórovat, sama udeřila dvakrát ve druhé půli odvety na Ostrovech. Zajistila si tím postup do osmifinále, kde narazí na skotské Rangers. V sérii Leicester Loading, jejíž pátý díl je příznačně nazvaný Level Completed (úroveň dokončena), dali červenobílí mimo jiné nahlédnout do zákulisí toho, jak kouč Jindřich Trpišovský motivoval své svěřence k rozhodující pětačtyřicetiminutovce.

Cítili šanci na velký výsledek proti zvučnému soupeři z nejprestižnější ligy světa. Slavia po bezbrankové domácí remíze odjížděla na druhý souboj s Leicesterem odhodlaná vybojovat postup do osmifinále Evropské ligy, nebo minimálně zopakovat kvalitní výkon, jaký odvedla na Chelsea (3:4) o dva roky dříve. Povedlo se, protivníka z Premier League udolala 2:0, když se trefili Lukáš Provod a Abdallah Sima.

Oba góly vstřelila Slavia ve druhém poločase. Ten úvodní hned v 49. minutě, tedy jen pár okamžiků poté, co jejím hráčům promlouval do duše trenér Jindřich Trpišovský. Jeho slova si vzali slávisté k srdci a proměnili je v činy.

„Deset minut jsme si na to zvykli: na čem hrajeme, s kým hrajeme, a tak dál. Teď už to máme ve svých rukou,“ zahájil Trpišovský proslov o poločasové přestávce duelu na Leicesteru.

Své myšlenky následně překlenul a začal tým ujišťovat v tom, že je to právě Slavia, kdo má do klíčové části dvojutkání psychicky navrch. „Hoši, je to skvělý. Víte, jak jim je? Hrajou Premier League a teď cítí, že v prvním zápase nebyli lepší, teď hrajou doma a nejsou lepší. Vědí, že gól je vyřazuje ze hry. Chápete to? Já vím, že jste pokopaný, unavený, všechno, ale oni jsou na tom stokrát hůř. Je to prostě o hlavě,“ poukazoval na rozpoložení mentálních sil Trpišovský.

„Běžte tam s tím, že dáme gól a postoupíme. Oni jsou ve strašný situaci. I kdyby ten gól dali, tak další gól je zase znova vyřazuje,“ pokračoval kouč Pražanů.

Závěrem upozornil i na to, že Leicester přepískl začátek a jeho hráčům docházely síly. „Mají toho plný brejle, zjistili, že začali ve velkém tempu. Mysleli, že nás utahají, uběhají a teď toho měli oni plný brejle ke konci poločasu,“ zdůraznil Trpišovský a dodal, ať slávisté jdou dál tvrdě za svým.

A jeho slova zabrala. Slávisté si po výhře 2:0 mohli užít nejen radost přímo na hřišti ve společnosti přes telefon připojeného bývalého spoluhráče Tomáše Součka, ale i následné oslavy v kabině, kde se tanečně činili zejména Peter Olayinka, Alexander Bah, ale i Simon Deli.

Radost tryskala i z Nicolae Stancia, který byl strůjcem přesného centru, který usměrňoval do sítě Provod. „Skvělej pocit, kámo. Jsme fantastický tým,“ hlásil s úsměvem v češtině rumunský záložník. Nechyběl ani vítězný pokřik, který jako obvykle rozjížděl náhradní gólman Přemysl Kovář.