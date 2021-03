Kolářova chyba? Má celkově slabší jaro, ale stále pevnou pozici

Tahle situace Slavii hodně mrzela. Proti Rangers v prvním osmifinále Evropské ligy v ní přišla o pohodu v zápase a nakonec i o dobrou pozici do odvety. Inkasovaný gól byl laciný. Dlouhý nákop do vápna ze standardní situace, odražený míč, rychlá přihrávka před odkrytou branku a gól, který určil remízu 1:1. Hráč, o němž se nejvíc hovoří? Brankář „sešívaných“ Ondřej Kolář. Měl reagovat rychleji a být důraznější?

„Možná jsem do něj mohl skočit, zkusit, jestli bych to měl, nebo ne. Možná by z toho byla penalta, dostal bych žlutou kartu… Vždycky to jde udělat jinak. Když člověk dostane gól, přemýšlí nad tím, co udělal špatně,“ přemítal bezprostředně po utkání Kolář.

„Byl bych radši, kdyby tu situaci řešil jinak. Na druhou stranu si myslím, že ve druhém poločase předvedl skvělý zákrok. Je schopný chytit takovouhle věc. Kdyby to skončilo 1:2, situace by pro nás byla mnohem horší. V tomhle případě nás podržel,“ zastal se opory trenér červenobílých Jindřich Trpišovský. Odkazoval na parádní zásah šestadvacetiletého muže v rukavicích, když ve druhém poločase vyškrábl pokus Ryana Kenta, který se snášel pod břevno.

Kolář ale nepůsobí v posledních týdnech tak přesvědčivě jako dřív, diskuse