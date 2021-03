Schumacher po gólu: Měl jsem dát dva! Z reakce fanoušků jsem unešený

Jaký to byl zápas?

„Je to hodně důležité vítězství a tři body proti týmu, který byl těsně před námi. V podstatě to byla pěkná neděle, měli jsme hodně šancí a mohli jsme zvítězit vyšším rozdílem. A obecně měl zápas hodně dobrou úroveň, takže hezký den pro Bohemians.“

Váš gól byl vítězný a první v sezoně. Byl pro vás o to emotivnější?

„Určitě. Teď hraju trošku víc v ofenzivě na pozici levého záložníka. Samozřejmě bych radši první gól dal hned v prvním zápase, s tím jdu na hřiště pokaždé. Ale povedlo se to až teď. Nestřílím tak často, takže jsem samozřejmě šťastný. Ale musím říct, že jsem dal jeden gól, ale měly to být dva. Hodně jsem si vyčítal neproměněnou šanci, takže víc než uspokojení je to motivace.“

Jak těžké bylo zakončení při prvním gólu hned ve třetí minutě?

„Nebylo to jednoduché. Míč byl ve vzduchu a taky se mohlo lehce stát, že bych ho poslal někam do mraků. Zatím jsem neviděl video, tak nevím, jestli to vypadalo jednoduše, ale nebylo."

SESTŘIH: Bohemians - Karviná 2:0. Trefili se Schumacher a Bartek

Ve druhém poločase David Puškáč trefil brankovou konstrukci a míč se odrazil k vám. Překvapilo vás to?

„Jo, byl jsem překvapený a měl to být gól. Teď se tomu můžu na jednu stranu smát, ale na druhou stranu jsem na sebe hodně naštvané. To měl být gól. Samozřejmě, byl jsem překvapený a míč byl hodně rychlý… Příště se to povede.“

Nebál jste se o výsledek? Druhý gól odvolal VAR a vedení bylo pořád těsné.

„Ani ne. Měl jsem z nás velmi dobrý pocit. Skvěle jsme bránili a celou dobu jsem týmu věřil. Jasně, že by to bylo lepší, kdybych já dal gól, kdyby ten Davidův uznali nebo kdybychom proměnili další z šancí. Ale nebál jsem se.“

Bohemians přitom měli hodně šancí, ale neproměnili jste je…

„Na tom musíme pracovat a do příštích zápasů to musíme zlepšit. Mít tolik šancí se nám nepovede proti jiným soupeřům. Čekají nás zápasy, kde budeme mít dvě tři šance a z nich musíme skórovat. Ale když jsme vyhráli 2:0, můžeme být i tak spokojení, vítězství se počítá.“

Oznámení vašeho odchodu vyvolalo hodně emocí mezi fanoušky, většinou pozitivních. Vnímal jste je?

„Vím, o nich. Přítelkyně mi říkala o všech vzkazech, kterým jsem nerozuměl. Byl jsem unešený a hodně překvapený z toho, jak fanoušci reagovali. Splnilo se, co jsem si přál. Celou dobu, co jsem v Bohemians, se snažím klubu dávat všechno, bojovat, dělat to nejlepší. A fanoušci to viděli a ukázali, jak velký tenhle klub může být.“

Nezmění se vaše rozhodnutí odejít?

„Nemyslím si. Je skvělé být tady, ale když už jsem se vyjádřil, nebudu to měnit. Nejsem člověk, co mění často své názory. Řekl jsem, že kontrakt neprodloužím, takový je plán. Ohledně léta jsem úplně klidný, teď jsem před námi další zápasy a chci se soustředit jen na ně. Psychicky jsem nejvíc v pohodě v životě. Užívám si každý den, co tu jsem. Pracuju a jsem ve skvělé náladě.“

A už se ví, kam povedou vaše další kroky?

„Zatím nevím. Nic není rozhodnuté, ještě je brzo. Ale s agentem mluvím každý den a uvidíme, kam mě život zavede. V tuhle chvíli nemám tušení.“