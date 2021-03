Slavia v derby bez Simy. Dostal stop na dva zápasy, co může zkusit?

Byla to jediná kaňka na přesvědčivém výkonu a triumfu 4:0 nad Opavou. Pro Slavii ovšem velice nepříjemná. Křídelník Abdallah Sima totiž za svůj zákrok na gólmana Tomáše Digaňu dostal od Disciplinární komise dvouzápasovou stopku. Jeden z objevů sezony tak přijde o ligový duel s Brnem a hlavně derby se Spartou, které je na programu už v neděli 11. dubna.

Nebyla to jednoznačná záležitost, na které by se všichni shodli. Ostatně i hlavní rozhodčí utkání Slavie s Opavou Ondřej Cieslar nejprve ukázal Abdallahu Simovi za faul na Tomáše Digaňu pouze žlutou kartu. Až po intervenci kolegy u VAR (Miroslav Zelinka) svůj verdikt opravil a slávistickou hvězdu poslal pod sprchy.

„Za sebe bych respektoval rozhodnutí rozhodčího, které učinil přímo na hřišti. Nebyl to moment, do kterého by mělo video zasahovat,“ prohlásil v pořadu TIKI-TAKA bývalý elitní sudí Radek Příhoda. Podle něj šlo o zákrok na hraně žluté a červené karty. Tudíž podmínka, že VAR řeší jen zásadní pochybení, nebyla naplněna.

Červenou kartu ovšem Simovi už nyní nikdo neodpáře a Disciplinární komise musela přijít s trestem. A zvolila zastavení činnosti na dva zápasy.

Předseda disciplinárky Richard Baček se už dříve nechal slyšet, že přečin surové hry, který je spáchán způsobem vedoucím byť i jen k ohrožení zdraví protihráče, nelze trestat zastavením závodní činnosti na méně než dvě utkání. A právě za surový označila Simův zákrok ve svém pravidelním komuniké na začátku týdne i Komise rozhodčích.

„Nedávno jsme deklarovali, že za surovou hru nebudeme dávat nižší trest než dva zápasy. Simova červená karta, pokud vím, nebyla nikým zpochybněna, ani klub nepodal žádný protest,“ uvedl pro iSport.cz ve čtvrtek dopoledne Baček, dvouzápasový verdikt disciplinárka už nekomentovala.

Čerstvý reprezentant Senegalu tak přijde i o blížící se derby se Spartou. To je na programu už 11. dubna, před ním Slavii čeká pouze jeden ligový zápas v Brně.

Fotbalové řády ovšem dávají možnost k odvolání po odpykání poloviny trestu. Sima by si tak v týdnu před derby mohl zažádat o prominutí zbytku trestu.