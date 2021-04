SESTŘIH: Plzeň - Dynamo 2:1. Čtvrtá ligová výhra po sobě, rozhodl Falta

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29. Kalvach, 56. Falta Hosté: 45+1. P. Novák Sestavy Domácí: Staněk – Limberský, Brabec (C), Kaša, M. Havel – Al. Čermák (64. P. Šulc), Kalvach, Bucha – Falta, Beauguel (71. Ondrášek), Ba Loua (71. Mihálik). Hosté: Vorel – Čolić, Talovierov, Králik, P. Novák – Čavoš (C), Havelka (62. Jánošík), Javorek, Brandner (70. Vais), Mršić (62. Mészáros) – Diop. Náhradníci Domácí: Hruška, Hybš, Ondrášek, Mihálik, Hranáč, Šulc, Káčer Hosté: Drobný, Havel, Kladrubský, Skovajsa, Mészáros, Jánošík, Vais Karty Hosté: Talovierov, Vais Rozhodčí Hrubeš – Kotalík, Hurych Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva hráno bez diváků

Západočeši před dnešním zápasem naposledy v domácí soutěži nastoupili 6. března proti Olomouci (1:0), krátce poté museli do dvoutýdenní izolace kvůli vyššímu počtu osob s covidem-19 v týmu.

Domácí Ba Loua už ve 27. vteřině vybídl brankáře Vorla k prvním zákroku. Viktoria navzdory úvodní převaze mohla ve 25. minutě inkasovat jako první. Gólman Staněk při riskantní rozehrávce trefil bývalého spoluhráče Javorka, od něhož se míč odrazil nad branku.

Plzeň pokračovala v tlaku. Vorel ještě zlikvidoval Kašovu hlavičku, ve 29. minutě ale už byl bez šance. Talověrov po rohu odvrátil balon ke Kalvachovi a ten ho výstavním volejem napálil k tyči. Pětadvacetiletý záložník skóroval poprvé v ligové sezoně.

Dynamo poté se štěstím podržel Vorel, který vyrazil Ba Louovu ránu na břevno, od něho se míč odrazil na tyčku a zpět do náruče brankáře. Budějovičtí vyrovnali v nastavení první půle. Čolič nacentroval do šestnáctky a Novák hlavou překonal Staňka. I pro jednatřicetiletého obránce to byl premiérový ligový zásah v ročníku a celkově druhý v nejvyšší soutěži.

Viktoria vstoupila hodně aktivně do druhého poločasu. Vorel nejprve zneškodnil Čermákův pokus a po chvilce Beauguelovu střelu vytáhnul na břevno. V 56. minutě už se Plzeňští dočkali. Aktivní Ba Loua vybídl v šestnáctce Faltu a ten zaznamenal premiérovou soutěžní branku v západočeském mužstvu.

Domácím se nepodařilo přidat pojistku, ale hru měli až do konce pevně pod kontrolou. Plzeň tak vyhrála osmý z posledních devíti vzájemných ligových duelů a s Budějovicemi v nejvyšší soutěži neprohrála podevatenácté za sebou.

Klíčové momenty utkání

Plzeň - České Budějovice: Krásný ťukes Buchy s Ondráškem skončil ranou vedle

Plzeň - České Budějovice: Faltův průnik fantasticky zastavil na poslední chvíli Králik

Plzeň - České Budějovice: Kalvachova tečovaná rána skončila o metr vedle

Plzeň - České Budějovice: Buchův prudký obstřel skončil ve Vorlově náruči

Plzeň - České Budějovice: Kalvach se proháčkoval ke střele, Vorel ale kryl

Plzeň - České Budějovice: Falta zužitkoval krásnou akci Viktorie a vrací vedení! 2:1

Plzeň - České Budějovice: Čoličova rána nepříjemně skočila, Staněk i s problémy kryl

Plzeň - České Budějovice: Beauguelův sražený pokus skončil na břevně!

Plzeň - České Budějovice: Havlovu dorážku z bezprostřední vzdálenosti vyrazil Vorel!

Plzeň - České Budějovice: Novák na vzdálenější tyči zpražil Štruncovy sady, 1:1!

Plzeň - České Budějovice: Ba Loua vybojoval míč, Čermák pálil do Vorlovy náruče

Plzeň - České Budějovice: Břevno a tyč! Vorel famózně vytáhl Ba Louovu střelu

Plzeň - České Budějovice: Nádherný Kalvachův volej zapadl k tyči, 1:0!

Plzeň - České Budějovice: Kašovu hlavičku skvěle zneškodnil Vorel. Byl Havlův pád na PK?

Plzeň - České Budějovice: Staňkovu minelu málem potrestal Javorek!

Plzeň - České Budějovice: Ba Loua pod tlakem netrefil bránu

Plzeň - České Budějovice: Brandner se hezky probíjel ke střele, zastavil ho Kaša